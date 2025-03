Las 'pistas' de Hansi Flick para el Benfica

No podemos 'colarnos' en la cabeza e ideario de Hansi Flick, pero sí podemos hacernos una idea de cuáles son sus planes teniendo en cuenta algunos de sus movimientos. Por 'reincidencia', el técnico de Heidelberg vemos que tiene ya un once tipo bastante definido. La alineación titular de las grandes citas. Si bien esta ha ido sufriendo modificaciones durante la temporada, sí hay varias piezas que no han variado apenas. Una especie de columna vertebral.

Avisó el teutón en la rueda de prensa previa al encuentro ante la Real que habría rotaciones. Que necesitaba piernas frescas pensando en el Benfica en Champions y en las próximas citas. Y, efectivamente, dio descanso a futbolistas fijos en su esquema como Alejandro Balde, Iñigo Martínez o un Frenkie de Jong que parece, por ahora, haber ganado la partida a Casadó en el pivote.

ESCENARIO IDEAL PARA FLICK

De esta forma, Flick dejaba entrever que los tres serán titulares el miércoles en esa ida de octavos de final de Champions en el Estadio Da Luz. Donde se libró hace poco una batalla memorable (4-5) y donde se esperan las espadas en alto de nuevo. En un contexto de bastante más trascendencia.

En el encuentro de enero, el alemán apostó por un once formado por Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri, Gavi; Lamine, Raphinha y Lewandowski. Un equipo del que se podrían caer tres titulares (Araujo, Casadó y Gavi) el miércoles.

Flick ha escondido, en las últimas semanas, la complejidad de la elección para el mediocentro. El alemán reconoce que los dos futbolistas le dan cosas diferentes. "Creo que Frenkie ha mejorado mucho el último mes. Creo que 'Casa' está mucho más centrado en la defensa cuando necesitamos más estabilidad. Es un jugador que puede hacer muchas cosas. Estamos muy enfocados en la defensa. Con Frenkie tenemos más posesión, sabe cómo confrontarse en según qué situaciones. Casadó es muy joven y puede mejorar mucho".

En el encuentro de la fase previa, Casadó fue titular pero Frenkie entró en el minuto 61 y ahora parece tener muchas opciones de ser él quien empiece siendo titular ante el Benfica. Al conjunto azulgrana le faltó pausa y estabilidad defensiva en un encuentro vertiginoso de ida y vuelta.

Hansi Flick durante el último entrenamiento antes de recibir a la Real Sociedad / Dani Barbeito

El encuentro en Da Luz llegará tras disfrutar de un partido a pedir de boca para Hansi. Expulsión antes del 20' de la Real, 2-0 antes de que se cumpliese la media hora y partido sentenciado antes del 60' con el 3-0 de Ronald Araujo. De esta forma, Hansi nos dio de nuevo pistas sobre varios jugadores que tienen visos de salir de inicio en la capital portuguesa. Pau Cubarsí, Raphinha y Pedri fueron retirados del campo en Montjuïc en el 58'.

APENAS UNA DUDA

Así pues, pocos espacios quedan libres ya para ese once de la Liga de Campeones. Lewandowski y Lamine completaron los 90', pero salvo sorpresa mayúscula acompañarán a Raphinha en un tridente de ataque consolidadísimo. En la sala de máquinas, quizás la única duda de Gavi (iba a ser titular ayer pero una fiebre lo dejó KO) o Dani Olmo. Más opciones para el egarense, que tuvo una actuación muy destacada ante la Real sin ser exprimido (fue sustituido en el minuto 70).

Y en la zaga parece también claro ese Cubarsí-Iñigo y Koundé y Balde en las alas. Con Szczesny en portería. Todos llegarán más o menos descansados gracias a la gestión de Hansi y al contexto ideal ante la Real.