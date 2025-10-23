Las pistas de Flick para el once del clásico

Pese a que por momentos pareció que las cosas se complicaban y Flick no podría dosificar a sus piezas importantes ante Olympiacos, finalmente el Barça hizo los deberes y sentenció el encuentro con margen suficiente para que el técnico germano pudiera dar descanso a hombres que serán relevantes en el clásico. Ese era el escenario ideal que contemplaba el staff técnico pensando en llegar en las mejores condiciones posibles al duelo en el Bernabéu. Lógicamente, todo pasaba por estar finos y hacer las cosas bien frente al cuadro de Mendilibar.

Como decíamos, con el 2-1 y el equipo con algunas dudas atrás, podía tambalearse ese plan, pero la expulsión de Hezze disparó a los azulgranas. Y en el 74', con el 4-1, se produjo el carrusel de cambios. Koundé, Lamine, Balde y Pedri disfrutaron de descanso. Ya nos lo antojábamos, pero quedó bastante claro que Hansi cuenta con los cuatro para salir de inicio en Chamartín. Salvo sorpresa, Jules será el lateral diestro titular, Balde el izquierdo, Lamine amo y señor del costado derecho del ataque y Pedri interior y dueño de la sala de máquinas.

OPCIÓN ARAUJO

A partir de aquí, se da por sentado que Fermín López, después de su exhibición, tiene todas las papeletas para repetir en la alineación titular. Szczesny bajo palos es innegociable y luego hay una serie de incógnitas. Ronald Araujo fue suplente ante Olympiacos. Y venía de serlo ya ante el Girona, cuando entró en el tramo final de delantero y se convirtió en héroe. Flick sopesa seriamente la idea de que sea titular en el clásico, pero es algo que todavía se debe madurar. El peligro en transición y a campo abierto con Mbappé y Vinicius encaja con el perfil más potente y corrector del urugayo.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Araújo celebra tras anotar el 2-1 contra el Girona / EFE

Luego faltará por ver el tema de Ferran. El de Foios se sentó en el banquillo en Champions. No jugó ni un minuto pero su entrada en la lista dejó entrever que está ya OK. Veremos si Flick lo ve listo para salir de inicio. En caso contrario, lo lógico sería que Rashford se colocara de '9' con Fermín de falso izquierdo y Lamine por la derecha. Eso obligaría a Flick a adelantar la posición de Frenkie de Jong y ubicar a Casadó de pivote.

RAPHINHA Y BARDGHJI, REVULSIVOS

En cualquier caso, el técnico alemán dejó algunas pistas en Montjuïc ante Olympiacos sobre algunos futbolistas intocables que recibieron un ligero descanso y que tendrán días de sobras para llegar al 100% al Bernabéu. Un partido en el que los de Flick buscarán un golpe encima de la mesa tras un inicio de curso algo dubitativo. Raphinha, salvo sorpresa, partirá como revulsivo. Junto a Bardghji, que lleva un par de días dejando destellos de alta escuela.