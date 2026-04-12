Las pistas de Flick para el once del Barça en la 'operación remontada' contra el Atlético en la Champions

No reservó a casi ningún jugador Hansi Flick ante el RCD Espanyol. El entrenador del FC Barcelona no quiso pensar en la 'operación remontada' contra el Atlético de Madrid en la Champions League y alineó un once de máximas garantías que goleó al conjunto perico en el Spotify Camp Nou para alejarse a nueve puntos del Real Madrid en la Liga y acercarse aún más al título doméstico.

Sí que dejó entrever el técnico teutón, sin embargo, varias cuestiones del once que planea para intentar asaltar el Riyadh Air Metropolitano y dar la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Algunas decisiones de Flick en el derbi pueden servir de pistas de cara al trascendental partido contra el Atlético de Madrid.

FC Barcelona - RCD Espanyol I El gol de Lamine Yamal / LaLiga

Sobre todo a nivel defensivo. Con Joan Garcia intocable bajo palos, Jules Koundé y Joao Cancelo fueron suplentes ante el Espanyol y apuntan a ser los laterales titulares en el Metropolitano. El francés no jugó ningún minuto, mientras que el portugués entró en la segunda mitad. Ambos llegarán descansados al partido. En el centro de la zaga, Gerard Martín no debería tener problema para llegar en buenas condiciones físicas (tal como avanzó el propio Hansi en rueda de prensa) y, con Pau Cubarsí sancionado por su expulsión en la ida, Eric Garcia y Ronald Araujo se disputarán la otra plaza de central.

Frenkie de Jong solo tuvo 10 minutos en su reaparición tras un mes y medio de inactividad y, aunque el Barça anda justo de efectivos para la base del centro del campo al no poder contar con Marc Bernal, no está nada claro que pueda ser de la partida el martes. "Lo hablaremos con él y con los servicios médicos, quedan dos días de trabajo. No estoy seguro de que pueda jugar más de 45 o 60 minutos", declaró Flick tras el derbi. Tendrá que decidir el míster blaugrana si lo prefiere tener de inicio u opta por otorgarle un rol de revulsivo. En el segundo supuesto, el acompañante de Pedri en la medular será Eric Garcia, Gavi o Casadó.

Dilema en el '9'

En ataque, Marcus Rashford también descansó contra el Espanyol (por lo que parte como favorito al extremo izquierdo) y Lamine Yamal será, desde la banda derecha, el gran argumento del Barça para creer en la remontada. A partir de ahí, la gran duda del once de Flick en el Metropolitano vuelve a estar en la demarcación de delantero centro.

Ferran Torres rompió su sequía goleadora con un doblete en el derbi, Robert Lewandowski no tuvo ningún minuto y llegará fresco a la cita continental y Dani Olmo, en la visita liguera al Atlético, rindió a buen nivel como falso nueve. En este sentido, pocas conclusiones se pueden sacar del duelo contra los pericos.

Si Olmo no es el escogido en la delantera, competirá con Fermín en la mediapunta. En cualquier caso, si algo ha quedado demostrado en el mundo del fútbol en los últimos años, especialmente desde que se implantaron los cinco cambios, es que los futbolistas que entran desde el banquillo pueden llegar a ser más importantes incluso que los titulares. Flick los necesitará a todos para lograr la gesta en territorio colchonero.