Las pistas definitivas del Barça que prepara Flick

Hansi Flick (61 años) está dejando entrever el Barça que imagina para su tercera temporada en el banquillo con los movimientos de mercado. Para entender la hoja de ruta del técnico alemán y de Deco hay que recuperar algunos de los mensajes que Flick ya fue enviando durante los momentos más complejos de la temporada pasada.

La gran obsesión del técnico desde que llegó ha sido aplicar el 'Gegenpressing', que en alemán significa 'contrapresión'. Cada vez que Flick ha intuido que el equipo estaba perdiendo determinación y energía en la presión ha enviado un mensaje de alarma.

Es un plan que se sostiene en el colectivo y que requiere que los futbolistas antepongan el equipo a su ego. Una idea que obliga a una activación constante, el tipo de hábitos que se van perdiendo cuando llegan los éxitos. Y el Barça suma ya dos temporadas con la barriga cada vez más llena.

Adeyemi, futbolista del Borussia Dortmund pretendido por el Barça / EFE

Giro inesperado con los fichajes

Quizá por eso Flick está redoblando la apuesta por volver a los básicos de su plan de cara a su tercera temporada. Hace solo unos meses todos los caminos apuntaban en dos direcciones: un central y un delantero centro. Nadie pensaba entonces, cuando los nombres eran Bastoni y Julián Álvarez, que a comienzos de julio estaríamos hablando de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

La apuesta por estos dos extremos apunta seguramente al Barça más agresivo del proyecto Flick. Son dos perfiles distintos, pero que comparten algunas de las cualidades que más valora el técnico alemán: velocidad extrema, desmarques en ruptura, transiciones de vértigo y trabajo en la presión. Cuando la temporada pasada, en algunas fases, se personalizaba en la defensa la fragilidad del equipo, Flick siempre apuntaba a la estructura.

Gordon, celebrando un tanto con el Newcastle / EFE

El alemán siempre ha tenido en la cabeza que la mejora del rendimiento defensivo del equipo pasaba más por impulsar los básicos de su sistema —presión alta y hundir al rival en su área— que por incorporar piezas nuevas en la defensa. Así se explica que Flick haya descartado incorporar nuevos defensas. Una decisión que también viene motivada por las buenas sensaciones que dejó Gerard Martín en la fase decisiva de la temporada, cuando Flick dio continuidad a la pareja que formaban Gerard y Pau.

Flick cree que la manera de atacar explica el rendimiento defensivo de sus equipos. Y que, si los delanteros no empiezan la presión, su apuesta es insostenible. Que el Barça no haya terminado de apostar por Rashford se explica, en gran parte, por su falta de actividad sin balón. El delantero inglés fue una herramienta poderosa en ataque, pero llegó al Barça con los hábitos defensivos de una estrella. La apuesta por Gordon se explica por sí sola: seguramente es el futbolista con más capacidad para repetir esfuerzos a alta intensidad de Europa junto a Raphinha. Adeyemi también es un futbolista agresivo en la presión.

Si a jugadores como Gordon o Adeyemi se les suman especialistas en la presión que ya estaban en la plantilla como Raphinha, Ferran, Fermín o Gavi, la fotografía de las intenciones de Flick para su tercer proyecto al frente del Barça resulta bastante nítida.

Flick, ilusionado con los fichajes / Valentí Enrich / SPO

A la espera de Julián... Enigma Raphinha y otro Lamine es posible

Si se concreta el fichaje de Adeyemi, Flick incorporará otra pieza que puede ocupar las tres posiciones del ataque, aunque su zona de confort es el extremo derecho. Su llegada no solo parece descartar la continuidad de Roony, también invita a pensar que el Barça se está anticipando a una posible salida de Raphinha a corto o medio plazo.

Lamine Yamal, durante el Portugal-España / EFE

A la espera de la posible incorporación de Julián Álvarez, Flick ya contaría con Lamine, Raphinha, Gordon, Adeyemi y Ferran. Los fichajes de Gordon y Adeyemi también invitan a pensar en las posibilidades de ver a Lamine por dentro. En una entrevista reciente en 'El País', el propio futbolista ya era contundente: "El único sitio donde no te pueden defender tres es en el medio. Hay mucha gente. Con el paso del tiempo acabaré ahí, porque en banda es muy fácil defender con tres, pero en el medio no pueden defenderme", apuntaba.

"Puedo tener uno contra uno en el medio. Soy un jugador más determinante si me giro en el medio que si me giro en banda. Obviamente, ahora para el equipo creo que es mejor que esté en banda. Pero llegará un momento en que en el medio seré más determinante. Y acabaré ahí".

La idea del Barça sigue siendo incorporar a Julián, pero con la batería de extremos que tendrá Flick no sería extraño que siguiera el camino del PSG. Una apuesta por un 'fútbol líquido', sin un '9' fijo, basado en la movilidad constante, la fluidez y el intercambio de posiciones. Lamine parece ya listo para el reto.