Las pistas de Xavi sobre la alineación del Barça en el clásico

El clásico está a la vuelta de la esquina y hay más dudas que nunca sobre qué jugadores elegirá Xavi Hernández para formar parte del once titular ante el Real Madrid.

Ante las preguntas de la prensa sobre su elección, el técnico ha querido agradecer el esfuerzo de los jugadores lesionados y tocados para probarse antes del gran duelo ante el conjunto de Ancelotti:

"A mí también me ha sorprendido verlos en el entrenamiento: jugadores que descartábamos y que quieren estar. Todos quieren estar en el clásico. Las sensaciones de todos son muy buenas y hay que esperar a mañana para la lista", ha asegurado sin especificar.

El nombre propio, sin duda, ha sido el de Lewandowski. El crack polaco llegó al club azulgrana para partidos como este y pese a que llegará tras un mes de baja por su lesión en el tobillo ante el Oporto, el delantero no se perderá la cita:

"Lewandowski ha completado todo el entrenamiento, tiene buenas sensaciones, pero entenderéis que no daré más pistas...", ha insistido. Claro y en botella. Solo una hecatombe no dejaría que Robert forme parte del once inicial ante el Real Madrid.

¿Y EL CENTRO DEL CAMPO?

Preguntado por Sergi de Juan del diario SPORT en rueda de prensa sobre el reto de Oriol Romeu, Xavi no ha asegurado la presencia del canterano de Ulldecona. Para no cogerse los dedos, el de Terrassa tan solo ha remarcado la necesidad de implicarse defensivamente en todas las líneas del campo:

"Oriol y todos los pivotes, mediocampistas, interiores e incluso extremos. Todos tienen que estar pendientes de las ayudas y de detener las contras del Real Madrid".

Xavi, sin embargo, sí que ha sido más contundente sobre Frenkie de Jong. De hecho, el propio técnico ha confesado que si el neerlandés le asegura que está al 100%, será titular: "Si están al cien por cien los pongo seguro (a Lewandowski y De Jong), no hay problema".