La pista definitiva de Flick con Rashford

Hansi Flick tiene muchas virtudes, y una de ellas es saber sacar el máximo provecho de sus futbolistas. Y con Marcus Rashford se ha marcado el objetivo de que el extremo inglés vuelva a ser aquel futbolista desequilibrante que enamoró al técnico alemán y por el que 'empujó' para su llegada al Barça en calidad de cedido por el Manchester United.

FC Barcelona

Porque así lo reconoció el propio Flick en la rueda de prensa previa al partido entre el Newcastle y el Barça que supone la vuelta de Rashford a Inglaterra. Y claro, fue preguntado hasta en dos ocasiones por el de Manchester. “He seguido a Marcus desde sus inicios en el United. Siempre me ha encantado, tiene velocidad, uno contra uno y definición. En sus primeras semanas le he visto muy bien, tiene mucho potencial. Para mí es bueno tenerlo en mi equipo”, desveló sobre un futbolista que siempre le ha gustado, porque responde, además, a su manera de entender el fútbol.

La redención de Rashford

A Hansi Flick no se le escapa que Rashford tiene muchas ganas de jugar en Inglaterra y demostrar ante sus compatriotas que es un futbolista del más alto nivel. Los problemas con Rúben Amorim en el Manchester United le hicieron salir a préstamo la temporada pasada al Aston Villa, donde tuvo buenos momentos, pero le faltó regularidad con los de Unai Emery, además de terminar lesionado.

Marcus Rashford el título de la FA Cup en 2024 / Ian Walton

En Barcelona, a Rashford se le aprecia satisfecho y comprometido. Cierto que no es fácil para nadie adaptarse a una nueva filosofía de juego, pero ya ante el Valencia se pudo ver una muestra de lo que puede suponer tener a un jugador de su calidad y características si regresa al nivel que tanto encandiló a Hansi Flick en su día. Y por lo visto, tendrá continuidad.

Porque en una rueda de prensa en la que el técnico alemán no quiso responder sobre si de '9' jugará Ferran Torres o Lewandowski y que tampoco fue del todo claro sobre la pareja de centrales, cuando le preguntaron por la baja de Lamine Yamal, dio una pista más que significativa. Y fue sobre Marcus. "Tenemos un equipo fuerte, también en el extremo con Rashford. Si alguien no puede jugar en la delantera, él puede entrar y espero que pueda demostrar aquí en Inglaterra el mismo nivel del domingo", fueron las palabras del técnico alemán que acercan al extremo inglés a la titularidad. Es un partido especial, el estreno del Barça en una edición de la Champions League que ilusiona. Y en la Inglaterra de Marcus Rashford.