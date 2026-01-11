El pisotón criminal de Álvaro Carreras a Lamine que incendia la final de la Supercopa

Sube la tensión en Jeddah. Álvaro Carreras ha protagonizado la primera gran polémica de la final tras un pisotón fuera de tiempo sobre el pie de Lamine Yamal. Pese a la claridad de la infracción y a que el impacto sobre el extremo azulgrana resultó evidente, el colegiado Munuera Montero señaló la falta pero decidió no mostrar la cartulina amarilla al lateral madridista.

La decisión provocó las quejas inmediatas de los futbolistas del Barça sobre el césped, que reclamaban una sanción necesaria para frenar la reiteración de faltas sobre su jugador más desequilibrante.

El VAR no pudo intervenir en la acción al no ser considerada una agresión o jugada de tarjeta roja directa, pero la tibieza de Munuera encendió los ánimos del conjunto azulgrana. No es un detalle menor: perdonar esta amonestación tan temprano permite a la defensa blanca mantener la agresividad sobre Lamine sin el condicionante de una tarjeta, algo que el cuerpo técnico culé considera una ventaja táctica injusta otorgada por el árbitro.

Especialmente molesto se mostró Hansi Flick. El técnico alemán, habitualmente contenido, abandonó su sitio para protestar airadamente ante el cuarto árbitro, reclamando protección para sus futbolistas ante la dureza empleada por la zaga blanca en este arranque de final. La gesticulación de Flick, poco habitual en él, refleja la importancia de no permitir que el partido se convierta en una "cacería" sobre sus perlas. El Clásico se calienta y el listón arbitral de Munuera Montero ya está bajo la lupa.