El piropo de Flick a Deco

Hansi Flick ha hablado este sábado al mediodía desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper en rueda de prensa. Lo ha hecho para analizar la previa del encuentro que disputará su equipo y el Valencia este domingo en Montjuïc. Los blaugrana están obligados a ganar después de haber sumado solo 6 de los últimos 24 puntos, así que toca cambiar la dinámica si no quieren decir adiós definitivamente a la Liga.

El alemán ha sido escueto en sus respuestas y no ha querido entrar a valorar si hará rotaciones o si algunos futbolistas necesitan más o menos descanso. Tampoco si jugará Iñaki Peña o lo hará Szczesny, protagonista negativo del encuentro ante el Benfica en Lisboa, sobre todo en una primera mitad en la que sus errores obligaron después a una remontada histórica.

Las renovaciones

En cambio, sí ha tenido palabras de elogio hacia Deco. El director deportivo del club y Flick trabaja mano a mano para planificar la confección de la plantilla, no solo en lo que a su presente se refiere, sino también a nivel de futuro. En ese sentido, comentó que "el club y Deco lo que está haciendo muy bien".

Deco, Laporta, Fermín y Yuste, con la camiseta de la renovación / FCB

No escondió que la entidad está obligada siempre a "buscar nuevos jugadores", aunque también que "lo importante actualmente es hablar con los que ya tenemos" porque "son importantísimos y eso es lo que estamos haciendo", refiriéndose a las renovaciones que se están cerrando, como las de Gerard Martin y Ronald Araujo, pero también las que vendrán, como las de Pedri y Gavi. Es por ello que Hansi no dudó en señalar que "me gusta muchísimo cómo gestiona la plantilla Deco".