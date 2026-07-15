La pirámide invertida de Hansi Flick

El Barça 3.0 de Hansi Flick busca recuperar las esencias de la versión 1.0, la del equipo que conquistó el triplete local, ganándole todos los duelos directos al Real Madrid, lo que tuvo como consecuencia enviar a Carlo Ancelotti a la prejubilación dorada de la selección brasileña (donde cobra 10 millones de euros netos por año) y que cayó en la prórroga de las semifinales de la Champions, en el Giuseppe Meazza, perjudicado por el escándalo arbitral perpetrado por el polaco Marciniak.

El diagnóstico del técnico alemán, compartido por Deco, es que si, en este curso, el Barça no fue más allá en la Copa del Rey y la Champions —donde es de recibo recordar que volvió a sufrir sendos arbitrajes muy adversos contra el Atleti— fue, en parte, porque el equipo no estuvo bien calibrado en la presión alta, lo que produjo, en algunas fases, un colapso defensivo generalizado. En este escenario, la ausencia de Raphinha, que marca el tono del bloque alto, fue muy sentida. Mientras muchos miraban hacia atrás, el técnico y el club ponían la lupa en el sector ofensivo.

Raphinha afrontará su quinta temporada en el Barcelona / Alberto Estévez / EFE

La mejora, pues, del bicampeón pasa por morder y asfixiar a los rivales lo más cerca posible de su área, jugando de forma agresiva y compacta, para evitar que los adversarios consigan tener el balón en posiciones intermedias cómodas que les permitan romper la línea defensiva colocada en el centro del campo, aquella que los que no están preparados para un fútbol de vértigo llaman "suicida".

En esta tesitura táctica, es lógico que Flick y Deco hayan empezado a diseñar el proyecto continuista reforzando la delantera, más allá de la incorporación del '9', sea o no Julián Álvarez, que vendrá a hacer las veces de Lewandowski y cuya llegada ya se sabía de antemano que sería una operación ardua, costosa, que requeriría paciencia budista, habilidades negociadoras y que se alargaría por la disputa del Mundial.

Gordon está haciendo un buen Mundial con Inglaterra / EFE

Se empezó con el fichaje relámpago de Anthony Gordon, que no es ni mejor ni peor jugador que Marcus Rashford (que tuvo unos registros espectaculares la última temporada), pero ofrece algo diferente que Tuchel, por ejemplo, ha explorado a lo largo del Mundial con la selección inglesa y de lo que el barcelonismo ha tomado buena nota. El ex del Newcastle, que solo tiene 25 años, rivalizará por minutos con Raphinha, a quien el club ayudará en cuerpo y alma a intentar superar el viacrucis de roturas musculares.

Y, en esta misma línea de razonamiento, el fichaje "hansiflickista" de Karim Adeyemi encaja a la perfección en el perfil ofensivo de lo que pretende jugar el Barça. Si sustituye a Roony Bardghji (¡qué gran operación del área de scouting del club!), el salto de calidad es considerable, al margen de lo que acabe ocurriendo con Ferran Torres.

Adeyemi llega con el aval de Hansi Flick / EFE

Que el valenciano haya empezado el mercado de verano sin haber renovado, a seis meses de poder firmar por quien desee, ya era una declaración de intenciones de lo que el club pretendía, teniendo en cuenta que Deco no da puntada sin hilo.

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El Barça seguirá con la política de reemplazar piezas y no promover revoluciones para garantizar estabilidad a un proyecto con futbolistas clave, muy jóvenes, que aún tienen que ofrecer sus mejores años. Si no hay salidas de aquí al 1 de septiembre, se repetirá la misma formación, con la incorporación definitiva de João Cancelo, que acabará siendo comprado al Al-Hilal.