¡Pique total de Musso y Simeone con la prensa por la polémica del Barça - Atlético! "No se si vieron el partido"

La ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, más allá de la victoria rojiblanca en el Spotify Camp Nou para encarar la eliminatoria, quedó marcada por dos acciones que condicionaron el resultado del partido.

La primera, la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso tras derribar a Giuliano Simeone siendo último hombre, una decisión que abrió la puerta al gol de falta de Julián Álvarez. La segunda, ya en la reanudación, una jugada que encendió a los de Hansi Flick y que tuvo como protagonistas a Juan Musso y Marc Pubill.

Nada más arrancar la segunda mitad, el guardameta argentino puso el balón en juego en corto, pero su compañero no estaba atento y terminó parándolo con la mano dentro del área para arrancar él la jugada. La reacción del Barça fue inmediata, reclamando penalti por una acción que, en apariencia, encajaba en una infracción clara. Sin embargo, ni el colegiado Istvan Kovacs ni el VAR consideraron punible la jugada.

En zona mixta, Musso defendió la decisión arbitral y restó importancia a la acción, alineándose completamente con el criterio del árbitro pese a la insistencia de la prensa de recordar la norma: "El árbitro lo leyó de esa manera… para mí él no saca ventaja de esa situación", explicó el portero del Atlético pese a la polémica generada. "Parece como que se desmerece un montón de trabajo que se hizo por una jugada insignificante", apuntó, dejando entrever que, a su juicio, la discusión está sobredimensionada.

Su argumento principal se centró en la interpretación de cuándo el balón está en juego: "La pelota no estaba en juego”, insistió. Una visión que no comparte el conjunto azulgrana, especialmente teniendo en cuenta precedentes recientes como el del Dibu Martínez con el Aston Villa de la temporada pasada y que utilizará en su reclamación a la UEFA.

El vestuario cierra filas

Musso no fue el único en defender la actuación de Pubill. También Giuliano Simeone reaccionó con cierto tono irónico ante las preguntas de la prensa: "No sé si vieron el partido… nunca sacamos con Musso", lanzó, restando credibilidad a la polémica.

Lo cierto es que la jugada condicionó completamente el partido, ya que en caso de haberse sancionado, todavía con 0-1, el Barça podría haber empatado el partido desde los once metros. En una eliminatoria de este nivel, cada detalle cuenta, y decisiones como esta pueden acabar marcando el destino del cruce y quien sabe si de la temporada de los de Flick.