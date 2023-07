Piqué sigue negando que insultase a Gil Manzano y apunta a jugadores que ya no están

En un directo de la Kings League, el exazulgrana dejó entrever que quien se dirigió al colegiado está en Miami Gerard Romero soltó: "¡Está en Miami!", a lo que Piqué respondió: "Es verdad que se ha ido del Barça"

En el último partido de Gerard Piqué como futbolista profesional, disputado el pasado 8 de noviembre en El Sadar, el defensor insultó gravemente a Gil Manzano y vio la roja directa. O al menos eso es lo que dice el acta, porque a día de hoy él lo sigue negando.

El documento de Gil Manzano decía lo siguiente: "En el minuto 45, el jugador (3) Pique Bernabeu, Gerard fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el primer tiempo, estando ya en el interior del túnel de vestuarios, por dirigirse a mí en los siguientes términos: "¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Una vez comunicada al Delegado de Club la expulsión de este jugador, este continuó repitiendo las mismas expresiones descritas en el apartado de Expulsiones, teniendo que ser introducido en su vestuario por personal de su club, mientras se dirigía a mí en los siguientes términos: '¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!'".

Piqué ya negó los hechos por aquel entonces. No obstante, en el 'Chup-Chup Kings', el exazulgrana ha vuelto a pronunciarse sobre el caso y ha dejado entrever que fue otro de sus compañeros quien insultó al colegiado.

"¿Podrías decir quién es ya?", le preguntaba el streamer Ibai Llanos en directo. "No, no puedo, he hablado con él hoy", le respondió Piqué. Tras este cruce de frases, el periodista Gerard Romero soltó: "¡Está en Miami!", a lo que Piqué volvió a responder: "Es verdad que se ha ido del Barça". Por lo tanto, el jugador que podría haber insultado a Gil Manzano sería Jordi Alba o Sergio Busquets, ambos titulares ante Osasuna aquel día y ahora en el Inter Miami.