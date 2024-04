"Piqué puede salir igual o peor parado que Rubiales"

El presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, fue el principal impulsor de la denuncia en contra de Luis Rubiales y ahora, en una entrevista en 'El Desmarque' ha señalado a Gerard Piqué como otra persona que podría ser investigada por supuestas irregularidades con la Supercopa de España en Arabia Saudí, acuerdo que cerró el exjugador del Barça con el expresidente de la Real Federación Española de Futbol.

"Totalmente. Igual o peor que Rubiales. No se está hablando porque la jueza tiene sus tiempos, pero no dudéis que Piqué va a declarar en calidad de investigado porque Kosmos está imputado y Rubiales también" afirmó el presidente de CENAFE cuando fue preguntado por la posible implicación del central en el caso. Además, ha insistido en asegurar que "Piqué va a ir a declarar como investigado seguro, porque estamos hablando de 24 millones de euros en comisiones ilegales".

Galán está muy seguro de sus afirmaciones en contra del catalán porque según explica: "Hay un informe demoledor de la intervención general del estado a petición de Fiscalía en el que dice que Kosmos era intermediario de la Selección Española de Fútbol. Por tanto, no pueden seguir repitiendo tanto la RFEF como Piqué que el exfutbolista era un agente de Arabia. No, porque el contrato de la RFEF con Arabia dice que, si no se paga la comisión a Piqué, el contrato se rompe. En consecuencia, ahí está la corrupción del negocio que está condicionando el contrato a la comisión de Piqué con el agravante de que existía paralelamente otra oferta y otro contrato de Qatar más alto que este, donde no cabía comisionistas"