Piqué salió como capitán, con el equipo con su dorsal... y después renunció a tirar un penalti

El central ha sido el gran protagonista de los prolegómenos del partido ante el Almería en el Camp Nou Piqué ha renunciado a tirar un penalti que no ha convertido Lewandowski en el minuto siete

Gerard Piqué ha sido el gran protagonista de los prolegómenos del partido entre el Barça y el Almería. La retirada del central ha roto con el protocolo habitual con varias novedades. Piqué saltó al campo como capitán, con todos sus compañeros con su camiseta y el dorsal 3.

Piqué ha mantenido la compostura, en esta primera parte del homenaje, en un partido que ha empezado como titular. El central ha llegado al Camp Nou acompañado de sus hijos y ha recibido una calurosa acogida del Camp Nou, que hoy se ha llenado de pancartas dedicadas a él. Cuando acabe el partido se espera que dé una vuelta al campo y podría incluso tomar la palabra.

Piqué juega hoy su último partido en el Camp Nou tras anunciar su retirada, hace unos días, en su cuenta de instagram. Piqué sorprendió a todo el mundo con una decisión que cogió a contrapié al barcelonismo. Hoy la afición ha coreado su nombre en el minuto 3, el número de su dorsal, y se espera que sea el gran protagonista del encuentro.

El Barça se mide al Almería en el Camp Nou con la presencia de Gerard en el once formando pareja con Marcos Alonso en el centro de la defensa. Jordi Alba y Balde, que vuelve a jugar de lateral derecho, completan la defensa azulgrana. De momento Piqué ha renunciado a tirar un penalti que Lewandowski no ha convertido. El centrado le ha dicho al polaco que lo lanzara él pero el ex del Bayern no ha estado acertado.