Piqué: "No sé ni cuándo sale la lista de Luis Enrique para el Mundial"

El ex del Barça, sorprendido de ver su nombre en la prelista, aclara que ya está desconectado del fútbol "En los últimos días me he dedicado a despedirme de todo el mundo", dice

"No sé ni cuándo sale la lista de Luis Enrique, no sé qué día lo comenta, ni lo he pensado". Así explicó Gerard Piqué, en su charla con Ibai Llanos, cómo ha vivido las noticias sobre su inclusión en la prelista del Mundial.

Piqué aclaró que en los últimos días "me he dedicado a despedirme de todo el mundo".

"Ahora estoy libre al cien por cien, antes organizaba mi vida en función del calendario deportivo", añadió.

También opinó sobre la posible presencia de Sergio Ramos en la selección de cara al Mundial. "Es que cualquier opinión que dé ahora mismo, va a tener un impacto: es algo muy personal del seleccionador, pero en esto todo el mundo quiere opinar".

"Al míster no le influye nada, eso sí. Lleva a los que considera oportuno y no es nuestro rol decir quién tiene que ir".

También dijo Piqué que tiene pendiente hablar con Sergio Ramos para agradecerle el mensaje que el andaluz le envió tras anunciar su despedida.