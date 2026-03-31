Piqué, sobre si se presentará a las elecciones del Barça en 2031: "Tienen que cambiar muchísimo las cosas"

Piqué, leyenda del FC Barcelona, actual presidente de la Kings League y también propietario del Andorra, ha sido siempre un nombre que se ha vinculado a futuro para el puesto de presidente del club azulgrana. Por sus inquietudes más allá de su faceta como jugador profesional, con la creación de su proyecto de fútbol '7' y ahora también con la vinculación al club del Principado, es una de las figuras bien valoradas por la afición del Barça.

Pese a ser una opción lejana tras la reelección de Joan Laporta en las pasadas elecciones, lo que lo confirman como presidente del FC Barcelona hasta 2031 con la victoria sobre Víctor Font el pasado mes de febrero, en una charla con el streamer DjMaRiio, Piqué fue preguntado por las posibilidades de una futura candidatura.

Precisamente, esa pregunta la realizó otro famoso streamer, Spursito, quien junto a Mario forman parte del proyecto de la Kings League como presidentes del Rayo de Barcelona y Ultimate Móstoles, respectivamente.

Sergi Graell

"¿Te presentarás a las elecciones del Barça?"

Como comentábamos, en una charla junto a DjMaRiio en la que se repasó toda la actualidad y el futuro de la Kings League, también acabaron hablando sobre las situaciones de Barça y Madrid, con una última pregunta sobre si Piqué valora presentarse a las elecciones: "¿A las siguientes?", respondió el exazulgrana.

"Mira, llevo tres años con la Kings, desde el 2023 al 2026 y me ha parecido una eternidad. Y me estás preguntando algo que tiene que pasar dentro de 5 años. Imposible darte una respuesta hoy en día", dijo Piqué.

Gerard Piqué durante una rueda de prensa en el Andorra. / Fernando Galindo

Además, ya para cerrar el tema apuntó que: "Ya solo te digo una. Teniendo el Andorra en propiedad creo que no me puedo ni presentar. Porque no puedo tener un equipo en propiedad y ser presidente. Tienen que cambiar muchísimo las cosas para que yo pueda hacer algo así".

"En 2018 dije que quería escuchar el himno de la Champions en Andorra"

Una vez cerrado el tema azulgrana, la siguiente pregunta fue, a modo broma, una pregunta sobre el Andorra: "Porque allí no te dicen que te vayas, ¿no?". "En Andorra yo cuando llegué en 2018, en la rueda de prensa, estando en primera catalana, la quinta división, ya dije que se escucharía el himno de la Champions. Estábamos en quinta y ahora ya estamos en segunda. Cuidado, cuidado. Tengo este reto que es casi imposible sí, que lo voy a luchar, también".

Gerard Piqué, presidente del Andorra / FC ANDORRA

"El Madrid se ha puesto en ese modo"

Todo ello también tuvo su previa valorando la actual situación deportiva de Barça y Madrid, algo que siempre suele ser 'potente' cuando viene de él. "El Madrid se ha puesto en ese modo que es... no sé ni a lo que juego, pero gano. No me vi el Madrid - City, pero vi la vuelta y si no es por la expulsión, hubierais acabado los once colgados del larguero sacando agua y os habríais clasificado", le dijo a DjMaRiio. A su vez, el streamer, destacó que "con Arbeloa y Pitarch estamos empezando a jugar. Hay más equipo ya".