Piqué, con Ibai Llanos, habla de la situación del Barça: "No se puede vender humo"

Gerard Piqué opinó sobre la situación actual del FC Barcelona y muchos otros temas en una charla con el streamer Ibai Llanos en su canal de Twitch el pasado domingo. Con los problemas financieros que está pasando la entidad, el exfutbolista azulgrana cree que los socios se merecen saber la verdad y que "no se puede vender humo".

"Si la realidad del club es que no hay 'ni un duro' hay que decirla. No se puede vender humo y decir que vamos a ganar la Champions y luego no hay dinero para competir". El excapitán ha sido tajante en como comunicar el estado del equipo, afirmando que no vale vender falsas esperanzas a la afición.

Además, Piqué, que dice no estar bien enterado de como está la situación económica actualmente, pero que no tiene sentido hablar de fichar a Haaland o a Mbappé. Según el central, queda muy bonito, pero como lo haces si no tienes dinero. Para él, la solución debería pasar por apostar "dos o tres años con jugadores de La Masía".

"Vamos a confiar en la gente de La Masía, que son gente muy buena y con mucho talento. Que se curtan e intentamos competir para ganar La Liga con ellos".

El catalán ha hablado muy bien del socio azulgrana, recordando que siempre ha demostrado estar al lado del club cuando lo necesitaba, por lo que se merecen saber la verdad.

Sobre la polémica en el Valencia - Madrid

El excentral tampoco se ha cortado hablando sobre la polémica del fin de semana, la jugada final del Valencia - Real Madrid donde Gil Manzano indica el fin del encuentro segundos antes de que Bellingham marcase el que hubiese sido el 2-3. Piqué se acordó de la vez que el colegiado extremeño lo expulsó en su último partido como profesional. "Me echó en El Sadar, que yo no dije nada, pero aparte de esto, que a mí al final me da igual, tiene un historial, ya que no lo entiendo, porque es árbitro internacional, tendría que tener un nivel top".

Aun así, el actual presidente de la Kings League cree que la jugada "no está mal pitada, está pitado tarde". Gerard Piqué entiende que los madridistas se enfaden, pero Gil Manzano debería haber pitado el final antes del córner, según su punto de vista "pitar cuando estás centrando ni tiene ningún sentido".