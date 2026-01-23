Ni Piqué ni Guardiola: Joan Gaspart elige a sus tres jugadores favoritos del Barça en un juego de Gerard Romero

Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, acudió el jueves a 'FanZone', el programa de Gerard Romero en TV3.

Durante la entrevista, el catalán tuvo que elegir a sus jugadores favoritos del Barça, pero solo podía escoger entre un grupo reducido de leyendas. Finalmente, se vio obligado a decantarse únicamente por tres, dejando fuera a muchos grandes nombres de la historia del club.

En defensa, Gaspart no tuvo ninguna duda: su elegido fue Carles Puyol. Afirmó que, aunque entre las opciones había otros grandes defensas como Gerard Piqué, Ronald Koeman o Sergi Barjuan, para él, su favorito es el histórico capitán.

En el centro del campo, las opciones incluían figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Bernd Schuster o Pep Guardiola. Sin embargo, aquí no lo tuvo tan claro y dudó entre los dos primeros.

Tras bromear con el presentador y dejarlo a suertes cantando el clásico "Pito, pito…", el expresidente del Barça se decantó por el de Fuentealbilla.

En la delantera, las opciones eran Romario, Samuel Eto’o, Luis Figo y Ronaldo Nazario. Gaspart eligió a Romario y recordó con humor quién se encargó de su fichaje: "Lo fichó Núñez, pero yo también tuve algo que ver".

El catalán dejó claro su amor y pasión por el Barça, definiéndose incluso como un "enfermo" del club: "Es una enfermedad. La gente piensa que a medida que te haces mayor pierdes pasión, pero es al revés. A medida que te haces más grande, todavía tienes más".