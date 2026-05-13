Piqué no se esconde: la rueda de prensa de Florentino, las peleas en el vestuario y la sanción con el Andorra

Tras una semana muy movida en el Real Madrid con la pelea entre Valverde y Tchouaméni, la posterior derrota en el clásico que coronaba al Barça como campeón de Liga y la rueda de prensa sorpresa de Florentino Pérez, Gerard Piqué habló sobre todo lo acontecido en la previa de los cuartos de final del sexto split de la Kings League. A su vez, también explicó su versión sobre la sanción recibida con el Andorra.

Mientras comentaban todo lo que se venía en el 'chup chup' previo, con las cuatro plazas para 'final four' de la Kings en juego, Dj MaRiio, quien se conectó al stream desde casa al estar escuchando antes de entrar a su "verdadero presidente", del que destacó sobre su discurso el "me desuscribo", le tiró la pregunta de la semana a Gerard Piqué: "Tú en tantos años y varios equipos en los que has estado, nunca ha habido una 'peleita': "Cada año la gente se pelea".

Los hermanos Buyer, Spursito, Gerard Piqué, Oriol Querol y Perxitaa en el 'Chup Chup' de la Kings League / Kings League

Spursito, por eso, fue más allá: "¿Y tú con algún compañero de equipo?", a lo que le respondió: "Yo no me he peleado en mi vida, con nadie". Perxitaa, por eso, apuntó a un vídeo que ha corrido estas semanas en redes de Alex Song golpeando al exazulgrana culé durante una rúa, pero antes de que fuera a más Piqué matizó que: "Estábamos de rúa, vas con la 'tiesura' y tal. Es una pelea distinta, de amigos. Te doy, te toco la carita. Es habitual, pero es cariñosa. Es distinto a que te peguen un palazo con un palo de golf, que esto también lo vivió Arbeloa a que te pegues cariñosamente de fiesta porque estás celebrando un título".

La rueda de prensa de Florentino

En la misma tertulia, el exazulgrana también mencionó lo que acababa de pasar en Madrid. La rueda de prensa del presidente blanco, que aparecía en todo su red social X, como él mismo enseño a cámara, dio para mucho: "Me está saliendo todo Florentino, no lo ves que lo tengo en todos lados, joder, que estoy buscando y me sale 'que hable la chica que los otros son muy feo'". Así lo acabó resumiendo Piqué: "para comentar la rueda de prensa de Florentino puedes estar hoy tranquilamente dos horas". Al conectarse DjMaRiio al stream ya soltó entre carcajadas un: "Contento sobre cómo ha defendido al club, ¿no?".

Su sanción con el Andorra

Siguiendo con el 'chup chup' previo, al reclamarle a Piqué que vaya también más al Cupra, los hermanos Buyer aprovecharon para 'buscar' al presidente de la liga: "Si vinieras más verías los árbitros que tienes, la roja del otro día es clarísima", comenzaron, para seguidamente y tras la respuesta de Piqué: "Es tu punto de vista porque son humanos", apuntar a que: "¿El del partido del Andorra también no?"

Gerard Piqué, sancionado con 6 partidos y dos meses de inhabilitación por insultar al colegiado / Fernando Galindo / EFE

"Sabía que lo diríais, es mentira el del partido del Andorra, es mentira". "Que va a ser mentira si aquí todos sabemos de qué pie cojeas", siguió insistiendo Javi Buyer. "Fui allí super 'polite', super tranquilo, 'tienes algo contra nosotros, que pasa, no lo entiendo', y el tío lo exageró".

Pero no acabó allí y después de repasar la acción de la que se quejaban los Buyer en su partido en la Kings League, Spursito regresó al tema del Andorra: "Cuántos partidos te han cerrado el estadio?", preguntó.

Piqué: "El papel saca las cosas de contexto" / Kings League

"Ninguno. ¿Por qué me tienen que cerrar el estadio simplemente por preguntar si tenía algo contra nosotros? No le dije nada. "Lo que diga el acta", respondió Oriol Querol cuando le preguntaron los presentes. "Dice que eres un hijo de perra", le lanzó Spurs a Piqué en tono de broma, a lo que le respondió: "En ningún momento he insultado a nadie. El árbitro lo que me dijo a mí. En ningún momento se utiliza ningún concepto faltante. Tuvimos una conversación, lo que luego lo escribes en el papel y el papel saca las cosas de contexto".

El equipo de Lamine, a la 'Final Four'

Tras el 'chup chup' inicial, se disputaron los cuartos de final del sexto split de la Kings League, donde el equipo de Lamine Yamal, La Capital FC, consiguió el pase a la 'Final Four' al superar al equipo de los hermanos Buyer por 7-5. Precisamente se medirán al Rayo de Barcelona de Spursito, otro de los equipos que consiguió su billete en la jornada del martes junto a Los Troncos de Perxitaa, que se enfrentarán a Ultimate Móstoles de Dj MaRiio por una plaza en la gran final.