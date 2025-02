Piqué desvela sus intenciones sobre ser o no presidente del Barça

Gerard Piqué e Iker Casillas, socios en el proyecto de la Kings League, compañeros en la selección y rivales durante sus respectivas etapas en el Barça y el Real Madrid, compartieron una nueva charla en la que además de lanzarse sus habituales pullas y hablar de lo divino y de lo humano (léase la rivalidad La Revuelta/El Hormiguero) ofrecieron sus opiniones sobre el momento actual del fútbol y en el caso del exdefensa central azulgrana, sobre la situación de su antiguo club del que, por otra parte, es socio.

La apuesta por La Masia

Gerard Piqué rememoró su decisión de dejar el fútbol profesional hace un año y medio y defendió el papel de los jugadores de La Masia, también de la hornada actual, y se preguntó si los Lamine, Gavi, Cubarsí, Casadó y Fermín habrían tenido las mismas opciones en un Barça más boyante económicamentem capaz de fichar. También destacó la capacidad de Hansi Flick para reactivar la plantilla y hacer que el equipo vuelva a practicar un fútbol que gusta a los aficionados culés siendo además competitivos en la lucha por los títulos...

Y también se lamentó de que el aspecto deportivo condicione tanto el análisis global de buena parte de los aficionados y, especialmente de los socios, que no lleguen a ser conscientes de la delicada situación económica que atraviesa la entidad, en opinión de Gerard.

¿Gerard Piqué 'for president'?

Fue en este punto cuando Íker Casillas condujo la entrevista hacia uno de los asuntos que Piqué ha mantenido vivo ya desde su etapa como futbolista, y es la posibilidad de que algún día presente su candidatura para ser presidente del Barça.

Gerard confesó que desde que él mismo abrió la posibilidad, medio en broma medio en serio, el interés de la gente le ha llevado a reflexionar si realmente tiene ese sueño. "De tantas veces que la gente te lo pregunta, al final lo acabas valorando", reconoció Piqué.

Sin embargo, en esta ocasión el exfutbolista dio un giro a sus argumentos, tanto en la forma de plantearse su posible carrera electoral como en la función que él debería tener en un hipotético regreso a can Barça. "Ser presidente el Barça tiene muchos más sacrificio que cosas positivas te pueda dar y eso es una evidencia", sentenció.

Piqué se refirió a los anteriores gestores que ha tenido el club para ponerlos como referencia. "Si miras atrás y ves todos los presidentes del Barça que han habido, el sacrificio que han hecho está por encima del rédito que han tenido". Y fue categórico al asegurar que en su caso, al haber sido un futbolista de élite reconocido internacionalmente y con éxitos "yo no tengo la necesidad de otras (personas) de lo que te da ser presidente del Barça".

Si me necesitas, silba...

Sin embargo, Gerard mantiene intacto el amor por un club al que pertenece desde que nació y su abuelo, el ex vicepresidente Amador Bernabeu, le hizo socio. De ahí que "si un día veo que el club necesita a personas como yo, que han mamado el club desde pequeño, que sienten los colores, que lo conocen por dentro, que saben qué quiere la masa social, mi responsabilidad es estar ahí porque el Barça me lo ha dado absolutamente todo".

Por tanto, Piqué está dispuesto a dar el paso al frente si es llamado a las filas del barcelonismo activo, aseguró a Íker Casillas: "Te diría que tengo este dilema: por un lado, fríamente veo que quizás no compensa; por otro, algún día a lo mejor, más tarde que temprano, puede que sí puede que no... Depende de muchas circunstancias". ¿De qué depende, se pregunó Casillas? "De cómo esté el club, de muchos factores de mi vida personal... tengo que valorarlo". Sin embargo, el compromiso está intacto porque "al Barça se lo debo todo", insistió y si en el futuro siente que lo necesitan, "me pondré a disposición del club, sea cual sea la labor, no tiene por qué ser la de presidente". Todo un giro de guion...