Piqué: "Las cortinas de humo son muy del estilo del Real Madrid"

Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie. El exjugador del Barça ha concedido una entrevista al diario 'Marca', en la que habla del actual Barça de Hansi Flick y también de la polémica que se ha generado tras el partido entre el Espanyol y el Real Madrid y las posteriores quejas del club blanco.

El catalán, para empezar, explica que en dicho encuentro quería que perdieses ambos equipos. "En estos partidos no quieres que gane nadie. Al final es positivo porque el resultado que sea también es bueno porque hay uno de los dos que siempre pierde puntos, o los dos", dice Piqué, que da su visión de la jugada entre Carlos Romero y Mbappé que originó toda la polémica: "Vi la imagen en los periódicos y la imagen parada sí que parece que podría ser roja, pero es lo de siempre. Es decir, cuando paras una imagen a veces parece más de lo que es. No la vi en directo, así que no te puedo decir. Pero bueno, ya está. Es una decisión que al final el árbitro cree, en este caso, que no es roja y los clubes tendrían que aceptarlo".

Sobre las quejas posteriores del Real Madrid, con carta quejándose del estamento arbitral, Piqué tiene claro que se trata de una cortina de humo. "Esta historia la hemos vivido millones de veces. El otro día Simeone creo que estuvo muy muy acertado. Llevamos 120 años viviendo esto. Y las cortinas de humo son muy del estilo del Real Madrid, es decir, cuando no se gana vamos a poner toda la maquinaria, todos los medios de comunicación a hablar de otra cosa. Y esto, bueno, es que esto lo hemos vivido siempre. Aquí los que van a sufrir ahora son los árbitros, con más presión. Les deseo lo mejor, pero siempre ha sido así.

El Barça

El exjugador azulgrana sigue muy pendiente de la actualidad futbolística y está encantado con el Barça de Hansi Flick. "Me gusta mucho. Creo que la gente además está muy enganchada, el hecho de que haya mucho joven que ha salido de La Masia hace que la afición se sienta identificada. Y que tienen ganas, se les ve hambrientos, se les ve con muchísimo talento y con ganas e ilusión de poder ganar títulos", explica.

Flick, junto a Pedri, Eric y compañía en un entrenamiento / Valentí Enrich

Tiene claro que el Barça tiene más talento que el Real Madrid y que la actual diferencia de cuatro puntos se debe a la mayor experiencia de los blancos. "El Barça es un equipo con más talento. Lo que quizá está pecando es un poco de juventud y le falta un poco de consistencia en cada tres días ir sacando los partidos. Empezaron muy muy bien y hemos pasado un pequeño bache. El Madrid en cambio es un equipo más hecho, que siempre que se va a enfrentar al Barça va a sufrir porque como digo el Barça es muy muy talentoso y cuando hacen un buen partido, hostia, son partidazos, pero el Madrid tiene más constancia, más regularidad. Son jugadores más maduros, que saben competir bien".

A pesar de que le gusta mucho el actual Barça, Piqué está convencido de que pocos jugadores del actual equipo jugarían en el suyo. "Nuestro Barça era muy muy Barça. Te diría que de los mejores equipos de la historia. Pocos jugarían de los actuales. En nuestro Barça había grandes jugadores. Sí que es verdad que es una pena no poner a un Lamine, un Cubarsí o a un Raphinha que ahora está a un gran nivel, pero claro es que en ese Barça en esas posiciones estaba Messi, o Puyol o quien sea, Villa, Henry o Eto'o... Estamos hablando de jugadores muy muy top. Creo que los que hay ahora se lo tienen que ganar para estar en ese equipo, que lo pueden estar seguro por talento y por ganas, pero les falta aún poder ganar títulos grandes".