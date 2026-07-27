Piqué lo tiene claro: "El Barça sigue siendo superior al Madrid"

Gerard Piqué, presente en Milán para seguir de cerca la celebración del tercer Mundial de Clubes de la Kings League, respondió a las preguntas de SPORT sobre su competición, la implicación de Lamine Yamal en el proyecto y la situación del Barça de Flick de cara a la próxima temporada. Encantado con el ambientazo en la ciudad italiana para la cita mundialista, el exazulgrana lo tiene claro para la próxima temporada: "El Barça sigue siendo superior al Real Madrid".

Piqué considera que el conjunto dirigido por Hansi Flick continúa estando un paso por delante del Madrid, a pesar de los refuerzos realizados y posibles llegadas al club blanco durante el mercado de fichajes. "Creo que el Barça, a día de hoy y al empezar la Liga, sigue siendo superior".

Como nos explica, los resultados recientes del equipo azulgrana le permiten comenzar el campeonato con cierto crédito respecto a sus principales rivales. "El hecho de ganar las últimas dos Ligas creo que te da un estatus y un crédito para empezar siendo favorito". El presidente de la Kings League, no obstante, señaló que esa condición de favorito deberá confirmarse sobre el terreno de juego: "Luego lo tienes que demostrar".

Marcelo y Piqué, abrazándose tras un clásico / VALENTÍ ENRICH

"Parten con ventaja"

También destacó la continuidad y la estabilidad del proyecto liderado por Flick como dos de las grandes ventajas del Barça. "Los jugadores y el equipo ya están adaptados a esto. El hecho de que haya estabilidad, de que Flick esté en su tercer año y de que los futbolistas tengan muy interiorizados el formato y el modelo de juego hace que partan con ventaja", argumentó.

La evolución de Lamine Yamal en la Kings League

Gerard también habló sobre la implicación de Lamine Yamal en la Kings League. El jugador del Barça ha pasado de seguir la competición como aficionado durante sus primeros años a convertirse en presidente de La Capital FC, uno de los equipos participantes en el Mundial de Clubes. "Tenerlo con nosotros es un placer. Es alguien que empezó siendo fan de la Kings League con 14 o 15 años, cuando comenzamos el proyecto, que después se unió teniendo un equipo y que ahora ya tiene un club que compite en el Mundial", explicó.

Lamine Yamal celebró con el 'a dormir' su victoria en el primer 'clásico' del fin de semana ante Ibai Llanos en la Kings League / Kings League

Resaltó especialmente la participación del joven azulgrana en los partidos y eventos de la competición. "Se ha implicado muchísimo. Ya lo habéis visto. Viene a los partidos, lanza penaltis… El proceso ha ido en aumento y es muy positivo", celebró.

La locura de la Kings League en Milán

Piqué destacó además el gran ambiente generado alrededor del torneo en Italia. El presidente de la competición destacó la pasión con la que los aficionados italianos están viviendo los partidos disputados en Milán, desde el mismo estadio e inmerso en un ruido ensordecedor antes del inicio de la jornada del lunes.

"Es una locura. Aquí los aficionados viven muchísimo la Kings", afirmó. Piqué puso como ejemplo el apoyo recibido por equipos italianos como Underdogs o el conjunto presidido por el creador de contenido Blur. "Son muy apasionados del formato Kings" añadió antes de advertir de la dificultad que esperaba a La Capital FC en su compromiso mundialista: "Lo van a tener difícil porque esto se aprieta mucho".