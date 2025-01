Piqué alucina con Pedri: "Es un escándalo"

Aunque no sirvió para otorgar la victoria al FC Barcelona y poner fin a su mala racha en la Liga, Pedri completó una auténtica exhibición ante el Getafe. Más allá del brutal pase filtrado en el tanto de Jules Koundé, el centrocampista canario corroboró un día más que no solo ha recuperado el nivel que maravilló al mundo del fútbol cuando irrumpió en la élite del fútbol, sino que lo ha superado. Bailó en el ‘fango’ del Coliseum Alfonso Pérez y se llevó el premio al MVP del encuentro.

Durante el partido, concretamente después de la mencionada asistencia a Koundé en el gol que abrió el marcador (no se contabilizó como tal porque el francés anotó tras varios rebotes y una disputa del balón con el guardameta David Soria), Gerard Piqué no pudo evitar rendirse al talento de Pedri. “Pedri es un escándalo”, escribió en catalán en ‘X’ el exjugador del Barça en una publicación que no tardó en viralizarse.

Piqué, muy pendiente del club de su vida pese a estar completamente centrado en sus proyectos empresariales, elogió al tinerfeño en un compromiso en el que finalizó con 96 intervenciones, un 68/79 en pases (86%), un centro, cuatro balones en largo, dos regates y seis duelos ganados en 90 minutos.

Pedri es el motor del Barça de Flick y el técnico alemán lo tiene muy claro. “¿Se lo dirás tú que descanse? Yo no”, respondió el teutón en la previa de la visita al Getafe, cuando fue preguntado por la posibilidad de darle descanso al de Tegueste.