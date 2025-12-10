Pipi Estrada estalla contra Lamine Yamal y lanza su predicción más dura: "A los 22 años ya no estará en el Barça"

En los últimos meses, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol, no solo por su talento dentro del terreno de juego, sino también por las polémicas que lo rodean fuera de él.

Con solo 18 años, la atención mediática constante, especialmente en torno a su vida privada, ha generado cierta preocupación en el FC Barcelona, que busca protegerlo para que pueda mantener su rendimiento sin que estas situaciones afecten su juego.

El delantero se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Sin embargo, el periodista Pipi Estrada habló sin filtros en 'Radio Marca' sobre la situación actual de Lamine, dejando claro que su percepción sobre el joven de Rocafonda ha cambiado por completo.

"Yo me he desenamorado de Lamine. Estuve enamorado de él, pero ahora no me gusta ni cómo anda por el campo, levita. Y cuando llega el desamor, aparece la decepción. Y como estoy completamente desenamorado y decepcionado, yo veo a Lamine ya con otros ojos completamente distintos y lo veo menos pasional", declaró.

Estrada también apuntó a los gestos y expresiones del jugador cuando es sustituido y los comparó con los que observa en la grada. "Veo lo que hace su padre en la grada, y él hace lo mismo en el campo".

Para el periodista, Yamal ya no muestra la chispa de hace unos meses: "Veo que ya no es el Lamine que se iba, ya no es el Lamine fantasía". Además, asegura que los rivales ya lo han estudiado a fondo: "Le han tomado la matrícula, ya no se va de nadie".

Pese a reconocer su calidad, Estrada considera que el futbolista no está en su mejor momento: "Que tiene una zurda maravillosa, sí. Que mete una asistencia de vez en cuando. Que tiene gotitas, pero no está al 100%. Y si no está al 100%, pues que descanse".

Incluso se atrevió a lanzar una predicción contundente sobre su futuro en el club: “Es una pena porque yo estaba enamorado de él, pero a los 22 años ya no estará en el Barça”.