Pinto y su picaresca pitando un fuera de juego: "Parecía un preso, creía que había matado a un tío"

José Manuel Pinto fue uno de los protagonistas de aquel Barça contra Copenhague (2-0), correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Champions League 2010/11. Víctor Valdés causó baja para el partido debido a una indisposición "con vómitos y fiebre", informó el club blaugrana en su momento. El guardameta suplente debutó, de esta manera, con el conjunto blaugrana en la máxima competición europea de clubes; aunque ya lo hizo con el Celta de Vigo en 2003.

En una entrevista concedida a 'El Chiringuito', el gaditano rememoró una de sus anécdotas durante su etapa como culer. Fue aquella noche de octubre de 2010 cuando, cerca de la media hora de partido, Santin recibió un balón que le dejaba en posición muy favorable de gol, pero se frenó en seco porque había escuchado un pitido. Pensó que era el colegiado que había señalado fuera de juego, pero fue el propio Pinto quien emuló este sonido para despistar al delantero.

"Eso es calle. No entiendo ni estoy a favor del VAR. Yo me he criado en la calle con esa picaresca y fue un pequeño engaño, como cuando un delantero hace el amago, se tira y es penalti. Es parte del fútbol", rememoraba Pinto, matizando que "no era fuera de juego, yo pité el fuera de juego".

Finalmente, todo aquel embrollo acabó en juicio: "Parecía un preso, me llevaron a Holanda a hacerme un juicio. Yo creía que había matado a un tío. Fui a declarar ante la UEFA con todos los vídeos. Dije que había silbado para llamar a mis compañeros para venir a defender. En verdad lo hice, pero en ese momento, levanté la mano por el fuera de juego. Salió en la prensa como que había hecho algo bueno y el entrenador rival levantó todo. Xavi, que estaba en el banquillo, me señaló como diciendo "¡sirvió!", le hice un gesto de respuesta y ahí me pillaron. Me cayeron tres partidos y una multa de dinero. Fue un dineral y el Barça me ayudó a pagarla", recordó.