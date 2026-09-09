Pinto homenajea a Mourinho tras su regreso al Real Madrid con un vídeo sobre sus famosos "por qué"

José Manuel Pinto ha vuelto a acordarse de José Mourinho tras el regreso del técnico portugués al Real Madrid. El exguardameta del Barça y actual artista ha publicado un vídeo en Instagram en el que relaciona la llegada nuevamente de Mourinho al conjunto blanco con una de las frases que marcaron su etapa anterior en el banquillo madridista: sus famosos "¿por qué?".

Pinto ya había convertido aquella expresión en canción. El gaditano publicó hace dos meses el tema "¿Por qué?", inspirado en la célebre rueda de prensa que Mourinho protagonizó en abril de 2011, después del partido de semifinales de la Champions League entre Real Madrid y Barcelona.

Ahora, con Mourinho nuevamente en el banquillo madridista, Pinto ha recuperado la canción para hacer referencia a la vuelta de aquella particular forma de expresarse del entrenador portugués.

"En 2011 ya se quejaba y ahora en 2026 vuelve a hacerlo"

El vídeo publicado por Pinto juega precisamente con el paso del tiempo. En él, el cantante recuerda que Mourinho ya utilizaba sus "por qué" en 2011 y señala que, quince años después, el técnico vuelve a recurrir a ellos tras su regreso al Real Madrid.

La publicación sirve así como una especie de guiño a aquella etapa y como una nueva forma de poner en circulación una canción que ya llevaba dos meses publicada. Pinto no presenta ahora ningún lanzamiento, sino que utiliza su propio tema para reaccionar a la actualidad de Mourinho.

Una canción inspirada en la rivalidad

La letra de "¿Por qué?" toma como punto de partida la expresión de Mourinho, aunque la transforma en una canción de corte urbano cargada de referencias a la competición, la victoria y la rivalidad.

El estribillo gira alrededor de una pregunta repetida constantemente: "Tú te preguntas por qué", seguida de una respuesta desafiante: "Porque soy mejor, bueno, ¿y qué?".

La canción también utiliza el fútbol como metáfora de una relación de superioridad frente al rival. En uno de sus versos, Pinto canta "Yo a ti no te robé; jugando bien, te la quité", mientras que más adelante introduce otra referencia futbolística todavía más directa: "Te gané la liga de las estrellas".

Pinto convierte otra vez a Mourinho en protagonista

El vínculo entre ambos se remonta a aquella histórica comparecencia de Mourinho en 2011, una de las ruedas de prensa más recordadas de su primera etapa en el Real Madrid. Pinto decidió años después convertir aquella frase en inspiración musical y publicó "¿Por qué?" como parte de su trayectoria artística.

Ahora, el regreso de Mourinho al Madrid ha servido para que el exfutbolista vuelva a poner el foco sobre el tema. Pinto ha aprovechado que el portugués ha vuelto a utilizar sus famosos "por qué" para rescatar la canción en redes sociales, estableciendo un paralelismo entre el Mourinho de 2011 y el que vuelve a ocupar el banquillo madridista en 2026.

Así, una canción que ya había visto la luz hace dos meses vuelve a adquirir protagonismo coincidiendo con el regreso de uno de sus principales protagonistas indirectos.