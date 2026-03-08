Pini Zahavi se pronuncia sobre el interés del Barça por Vuskovic

El Barça sigue oteando el mercado en busca de refuerzos para mejorar la calidad de la plantilla el próximo verano. Una de las posiciones que se quiere reforzar en la secretaría técnica del club azulgrana es la de central. En el eje de la zaga y en la punta de lanza del ataque es donde ponen el ojo Deco, Joao Amaral y compañía.

En la lista de futuribles para el central están, por ejemplo, Van de Ven, del Tottenham, Bastoni, del Inter, o Senesi, del Bournemouth. Y hay otros perfiles más jóvenes con proyección que podrían encajar en ese perfil. Uno de ellos es Luka Vuskovic, central croata de 19 años con un físico imponente y que está cedido en el Hamburgo por el Tottenham.

Cedido por el Tottenham

Su agente es Pini Zahavi, el mismo que el de Flick, Lewandowski o Szczesny y con muchas conexiones en la entidad barcelonista. El interés del Barça por Vuskovic se remonta a varios meses atrás, pero ha sido estos últimos días cuando se han intensificado los rumores. El portal '365Scores' ha publicado unas frases del propio Zahavi: "No puedo hacer comentarios en este momento, ya que el jugador todavía tiene contrato con el Hamburgo y su concentración está allí".

La joya de Luka Vuskovic en el entreno con Croacia / @HNS_CFF

Ni desmiente ni confirma el agente de futbolistas el supuesto interés del Barça. El mismo medio añade que el Tottenham no aceptará menos de una suma cercana a los 59 millones de euros (50 millones de libras esterlinas) para dejar marchar al jugador. Una cantidad que podrían costar también tranquilamente los otros perfiles como Van de Ven y Bastoni, mucho más contrastados, lógicamente.

Pagaron 11 'kilos'

Hay otras opciones más asequibles como Aké (Manchester City). El Barça tiene claro que tanto Pau Cubarsí como Eric Garcia son intocables y habrá que ver lo que sucede con Gerard Martín y, sobre todo, la situación definitiva de Ronald Araujo. Por el momento, el Barça se ha posicionado con Pini Zahavi al tratarse de un futbolista con nivel y potencial para jugar en el Barça, aunque todos saben que la operación no es sencilla. El croata pertenece al Tottenham, club que pagó 11 millones de euros al Hadjuk Split el pasado verano y querrá sacar rédito económico