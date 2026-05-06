Pini Zahavi llega a Barcelona para definir el futuro de Robert Lewandowski: "Hablaremos luego"

En medio de la incertidumbre que rodea al ataque del FC Barcelona, el agente Pini Zahavi ha llegado este miércoles por la tarde a la Ciudad Condal para mantener una reunión con los máximos dirigentes culés y se ha hospedado en el Hotel Majestic.

El objetivo principal: abordar el futuro de Robert Lewandowski, cuya continuidad genera un intenso debate en el club. El superagente israelí no ha eludido a los medios y atendió al micrófono de El Chiringuito de Jugones. Confirmó que se reunirá con Laporta, pero al ser preguntado directamente por la renovación del delantero polaco, su respuesta fue escueta y dejó más interrogantes que certezas: "Hablaremos luego".

Contexto de la delantera culé

El Barça vive semanas de especulaciones en la zona ofensiva. Varios nombres han sonado como posibles refuerzos para fortalecer el ataque, pero existe consenso interno en que con este fichaje, sobraría uno. Mientras Ferran Torres parece decidido a quedarse (con contrato hasta 2027 y el club explorando su renovación), el futuro de Lewandowski sigue en el aire, con posibles destinos sonando en el horizonte.

Laporta y Lewandowski, durante la presentación del futbolista / SPORT

Pese a todo, Joan Laporta ya mostró públicamente su inclinación a favor de la continuidad del polaco. En una entrevista en marzo en Què t’hi jugues de la Cadena SER, el presidente recordó el compromiso de Lewandowski al llegar en 2022: "Vino en un momento en el que no era fácil venir al Barça. Y lo hizo enfrentándose a un club al que admiro, como el Bayern. No era nada fácil, pero demostró que quería venir".

Además, Laporta alabó su olfato goleador: "Es un jugador que tiene un gran talento y cuando entra las enchufa".

Renovación de Flick

Pini Zahavi representa también los intereses de Hansi Flick. Como ya informamos en SPORT, el club tiene prácticamente acordada la renovación del técnico alemán hasta 2028, con un año opcional adicional. Sin embargo, cuando se le preguntó al agente por este tema durante su llegada, prefirió no pronunciarse.

Laporta y Flick, con el reto pendiente de la Champions League / Valentí Enrich / SPO

La reunión de este miércoles se presenta, por tanto, como un momento decisivo. De ella podrían salir avances significativos tanto sobre el futuro del '9' polaco como sobre la continuidad del entrenador que ha devuelto la ilusión al equipo.

Lewandowski, a sus 37 años, sigue demostrando un nivel destacado y su experiencia sigue siendo valorada en el vestuario. Ahora, solo queda esperar las conclusiones de las conversaciones entre Zahavi y la directiva azulgrana para despejar las dudas.