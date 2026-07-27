Pini Zahavi: "Lewandowski rechazó 200 millones de euros por seguir en el Barça"

Robert Lewandowski quería seguir un año más en el Barça y Joan Laporta quería que así fuese. Así lo explica su agente, Pini Zahavi, en una entrevista concedida al medio polaco SportoweFakty. El representante del delantero habla sobre las razones de su salida, de las opciones que tenía encima de la mesa y de por qué eligió la MLS para seguir su carrera. También apunta que en el futuro tendrá las puertas abiertas del club blaugrana, algo que deduce de una charla que tuvo con el presidente.

Joan Laporta y Pini Zahavi mantienen una estrecha relación / SPORT

Zahavi, cuya relación con el máximo dirigente del Barça es muy estrecha, asegura durante la charla que "ya sabes que Joan Laporta lo adora, ¡de verdad! Y quería que Robert jugara en el Camp Nou un año más. Hablé con él sobre esto en diciembre, y me dijo entonces: ‘Quiero que Robert se quede’”, explicó. La posición del presidente, sin embargo, no encajaba en los planes de la dirección deportiva ni del cuerpo técnico. Según el agente, Laporta entendió que no debía entrometerse en el trabajo de Deco y Hansi Flick.

“Ellos son quienes deciden la plantilla. Y no podían garantizarle a Robert un puesto en el once titular, que era más importante para él que incluso el dinero”, señaló el representante. “Ya lo conoces, siempre quiere jugar, ser una pieza clave en el equipo. Sin embargo, Deco y Hansi tenían visiones diferentes para el futuro de Robert en el Barcelona, así que en cierto momento empezamos a considerar otras opciones”. Fue ahí cuando su futuro empezó a estar lejos del Camp Nou.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se abraza con Robert Lewandowski al ser sustituido en el Spotify Camp Nou / EFE/Marta Pérez

De todas formas, Zahavi explica que el cariño entre el futbolista y el Barça sigue intacto y que hubo un antes y un después en la carrera del polaco tras su paso por Barcelona. Así lo explica su agente revelando una conversación con Laporta: “Me dijo: ‘Dile a Robert que lo queremos. Es parte de nuestra historia, el hombre que salvó al Barça’. ¿Lo entiendes? ‘Salvó al Barça’, eso fue exactamente lo que dijo”. Unas palabras que, según el representante, abrirá las puertas de la entidad a Lewandowski: "Por eso creo que si alguna vez quiere trabajar para el Barça, habrá un lugar para él allí”, añadió.

Rechazó 200 millones por seguir en el Barça

El delantero tuvo la posibilidad de abandonar Barcelona meses antes. Zahavi reveló que en enero recibió una propuesta de Arabia Saudí por dos temporadas y 100 millones de euros por cada una. Lewandowski la rechazó porque su prioridad todavía era continuar en el conjunto blaugrana. "En enero de 2026, Robert tenía sobre la mesa una oferta de dos años por valor de 100 millones de euros por temporada”, explicó el agente. Preguntado por el motivo del rechazo, fue contundente: “Porque quería jugar en el Barcelona”.

Lewandowski jugó cuatro años en el Barça y marcó 120 goles / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La opción saudí perdió fuerza posteriormente. Según Zahavi, los clubes del país modificaron su política de gasto y las cantidades que se manejaban un año antes dejaron de estar disponibles. El representante mantuvo contactos con Al-Ittihad y también con dirigentes de Qatar, pero acabó comunicando a Lewandowski que aquella vía se había complicado. Aunque el delantero veía con buenos ojos el Golfo Pérsico por la cercanía con Polonia, la escasa diferencia horaria y la comodidad de vida, desde mayo las dos alternativas reales eran esa región y Estados Unidos.

Porto, Milan y Juventus preguntaron por él

Lewandowski no quiso estudiar propuestas de Inglaterra, Alemania o Francia. En España solo contemplaba seguir en el Barça. Zahavi sí mantuvo conversaciones con clubes de Portugal e Italia, aunque ninguna de esas opciones llegó a convencer al jugador. El presidente del Porto, André Villas-Boas, contactó personalmente con Lewandowski y trató de atraerlo hasta el último momento. Zahavi consideraba que el conjunto portugués podía ofrecerle protagonismo, liderazgo y reconocimiento, pero el delantero descartó esa posibilidad.

Pini Zahavi, en una imagen de archivo / SPORT

También hubo movimientos desde Italia. El agente se reunió con altos directivos del Milan y habló con Damien Comolli, director ejecutivo de la Juventus. La operación, sin embargo, estaba fuera del alcance económico de ambos clubes. “La Serie A ya no es la liga más rica del mundo; la situación allí es muy difícil en este momento”, resumió.

Chicago fue quien más insistió

El Chicago Fire llevaba un año trabajando en su fichaje. Los primeros contactos se produjeron en Londres, cuando el entrenador Gregg Berhalter y varios dirigentes se reunieron con Zahavi. La respuesta inicial fue que Lewandowski tenía contrato y quería permanecer en el Barça, pero el club estadounidense no abandonó la operación. Berhalter acabó viajando a España en diciembre para presentar personalmente el proyecto al delantero. Esa insistencia terminó siendo decisiva. “Los directivos del Fire lucharon más que nadie por él. Es raro que un equipo desee tanto a un jugador. Fueron pacientes, decididos y creativos. Hicieron todo lo posible por convencer a Lewandowski. ¡Todo!”, relató Zahavi.

Lewandowski, futbolista del Chicago Fire de la MLS / 'Chicago Fire'

El Chicago Fire también presentó una oferta económica de primer nivel. Lewandowski firmó por dos temporadas y percibirá cerca de 40 millones de dólares en total. Según su agente, se trata del segundo contrato más alto de la MLS, únicamente por detrás del de Leo Messi. El delantero buscaba un proyecto en el que pudiera seguir jugando, sentirse importante y ejercer como líder. Chicago le ofreció las tres cosas. Zahavi confía en que su impacto pueda recordar al que tuvo cuando llegó al Barça en un momento especialmente delicado para el club.

“Cuando ‘Lewy’ llegó al Barcelona, estaban en una situación crítica, con graves problemas financieros. Pero Robert se arriesgó y los ayudó a regresar a la cima. Creo que puede seguir un camino similar con el Fire”, aseguró. El objetivo que le presentó Berhalter fue ambicioso: ganar la MLS con Lewandowski. Para Zahavi, el polaco puede convertirse en la figura que impulse el crecimiento deportivo e institucional del Chicago Fire y desempeñar en el club un papel parecido al de Messi en el fútbol estadounidense.