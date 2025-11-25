Pini Zahavi, en el hotel de concentración del Barça

Horas intensas en Londres antes del partido, con mucho movimiento en el hotel de concentración del Barça, el Hyatt Park Thames. En medio de la preparación azulgrana, según ha podido saber SPORT, el agente de Hansi Flick y Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha visitado este mediodía las instalaciones para reunirse con el técnico alemán.

Zahavi, que reside en Londres, aprovechó su cercanía para acercarse al hotel y saludar a sus representados. La reunión con Flick fue cordial y breve, en un ambiente tranquilo propio de las horas previas a un compromiso europeo. El agente israelí llegó acompañado por dos de sus colaboradores habituales, Max Bielefeld y Humberto Paiva, que le acompañaron durante toda la visita.

Los jugadores, concentrados

A pesar de su presencia en el hotel, Zahavi no coincidió con Lewandowski, concentrado en su habitación preparando el duelo de esta noche. Quien sí se encontró con el agente fue su gran amigo y presidente azulgrana, Joan Laporta, con quien intercambió impresiones durante unos minutos en el vestíbulo. La relación entre ambos es fluida desde hace años y es una visita obligada en Barcelona cada vez que el agente viaja a la Ciudad Condal. Deco, en cambio, no estaba presente en el hotel en ese momento, por lo que no formó parte del encuentro.

Mientras tanto, el Barça sigue afinando los últimos detalles de un duelo clave de Champions en Stamford Bridge. Para Hansi Flick, es un partido con mucho peso en el rumbo del grupo y en la consolidación de su proyecto.

El equipo llega con Lamine Yamal en un estado de forma excepcional y con un Rashford ya está recuperado apuntando a la titularidad.La ausencia de Pedri, baja sensible en la creación, obliga a Flick a ajustar su plan y, tal y como dijo ayer en rueda de prensa, no está descartada su presencia esta noche como mediocentro defensivo.