Pini Zahavi gestionaría la oferta millonaria de Arabia al Barça por Raphinha

La rumorología sobre Raphinha vuelve a un primer plano. El atacante brasileño renovó hasta el 2028, pero hay un fuerte interés en el mercado para sacarle del Barça tras el Mundial de este verano. El periodista Sacha Tavolieri, de 'Sky Sports' explica que el club blaugrana ya es consciente de que recibirá una propuesta de unos 90 millones de euros procedente de Arabia Saudí por el brasileño y que se deberá tomar una decisión. La gran novedad es que esta propuesta estaría gestionada directamente por el agente, Pini Zahavi, que mantiene una estrecha relación con Joan Laporta y que representa también a Hansi Flick y Robert Lewandowski. El ruido va en augmento.

La información detalla que Raphinha podría recibir una oferta absolutamente fuera de mercado percibiendo un salario anual de más de 30 millones de euros netos por temporada, lo que triplicaría el sueldo que percibe en el Barça. Y el contrato iría más allá del 2028 asegurándole unas cifras millonarias. Pese a todo, Raphinha es muy reticente a salir del Barça este mismo verano aunque podría estar más abierto en el futuro.

Pini Zahavi ya se acercó a Raphinha en el pasado, aunque no representa al futbolista. El agente tiene muy buenas relaciones también con el fútbol saudí y colaboró en la operación que llevó a Neymar al Al Hilal con uno de los traspasos récord de la Liga de Arabia Saudí. Está ayudando ahora al Barça a encontrar propuestas de salida que le ayuden a cuadrar números y que generen las plusvalías suficientes para afrontar un mercado de primerísimo nivel.

La idea inicial del Barça es lograr, al menos, un traspaso millonario este verano y, a poder ser, no tocar la columna vertebral del equipo. Raphinha, hoy por hoy, es un futbolista imprescindible para Hansi Flick y la prioridad es vender a alguno de los futbolistas que tengan menos minutos. Las miradas se han centrado en los laterales -Balde y Koundé- y también en Casadó. Si ninguno de ellos sale, o bien porque no hay ofertas válidas o porque los futbolistas se niegan a marcharse, el club debería encontrar otras opciones de traspaso.

Raphinha ya recibió una propuesta muy importante del Al Hilal para suplir la salida de Neymar el pasado verano, pero no quiso ir. Renovó y se ha convertido en uno de los capitanes del equipo. Raphinha sigue ilusionado en el Barça y con la convicción de seguir para intentar ganar la Champions en el equipo blaugrana, convencido de que el proyecto va a tener éxito.

A Pini Zahavi se le espera esta semana en Barcelona para tratar sobre varios temas, con las renovaciones de Flick y Lewandowski encima de la mesa. El agente también podría tratar el caso Raphinha si realmente es el encargado de Arabia Saudí para tentar a Raphinha.