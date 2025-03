Pini Zahavi aprieta por Neymar en el Barça y en el Bayern

El nombre de Neymar va a sonar mucho en los próximos meses. Su regreso exitoso al Santos, dónde se está volviendo a poner en forma, y la nueva llamada de la selección brasileña han vuelto a ponerle totalmente en el escaparate. No hay duda que Ney desea regresar a lo grande a Europa en junio y el agente que le llevó al PSG, Pini Zahavi, está sondeando opciones. Zahavi ha puesto ya su nombre encima de la mesa de Barça y Bayern, dos de los clubs con los que tiene mejores relaciones, y por ahora Ney no se plantearía ir a la Premier. Van a apretar, aunque hoy por hoy, en el club blaugrana no quieren entrar en este tema porque hay otras prioridades pero la puerta no está cerrada al cien por cien.

Pini Zahavi mantiene unas relaciones directas con la familia Neymar desde su intermediación para su salida al PSG. También participó en su marcha al fútbol de Arabia Saudí y ahora podría ser el gran hacedor de su vuelta a Europa. Y el encargo sería claro: Ney quiere un club que pueda ganarlo todo, que tenga un fútbol ofensivo y que le permita regresar a lo grande para volver a convertirse en uno de los mejores del mundo.

La relación de Pini Zahavi con Joan Laporta es muy estrecha. En el primer gran mercado de verano del presidente blaugrana le ayudó en la operación Robert Lewandowski sacándole del Bayern contra todo pronóstico. En estos últimos años ha realizado varias operaciones y este pasado mes de junio trajo a Hansi Flick al Barça en una decisión que se ha demostrado como acertada. Zahavi sabe que el regreso de Ney al Barça despierta muchos recelos por la caída del futbolista en los últimos años, por su salida por la puerta de atrás hacia el PSG y por los litigios judiciales que le costaron mucho dinero al club blaugrana.

Pese a todo, las condiciones económicas de un posible regreso de Neymar a Europa pueden ser atractivas para muchos clubs de primer nivel siempre que el brasileño se muestre comprometido deportivamente. Hay expectación para ver sus evoluciones con el Santos y, sobre todo, con la selección de Brasil. Nadie duda que se trata de uno de los mejores extremos del mundo pero tras su lesión habrá que comprobar sus prestaciones.

La familia Neymar estaría dispuesta a realizar un esfuerzo para regresar a Barcelona. Creen que es su ecosistema ideal. Pero otra cosa es lo que piensa el Barça. Deco vino a decir hace pocos días que no se planteaban ahora esta operación, pero no cerró las puertas al cien por cien. El director deportivo quiere fichar a un extremo que pueda caer por banda izquierda y el brasileño podría ser ideal, pero Deco cree que es el momento de incorporar a un futbolista en plenitud. Y su nombre es el del colombiano Luis Díaz (Liverpool). El verano pasado ya lo intentó pero económicamente era inviable y ahora podría ser lo mismo. El Barça ya tiene claro que solo podrá acudir al mercado si vende muy bien y será difícil colocar a alguno de los jugadores importantes de la plantilla, ya que nadie desea salir.

En esa tesitura, es dónde Pini Zahavi ve opciones de pescar en río revuelto. Neymar llegaría libre y en buenas condiciones económicas. Y lo importante: estaría dispuesto a firmar solo un año por lo que podría servir como comodín hasta que el Barça esté recuperado económicamente. En el caso del Bayern, Zahavi sabe que el club alemán realizará una reestructuación de plantilla con la salida de varios extremos y que, en estos momentos, será imposible abordar la contratación de Florian Wirtz en verano. La opción Neymar ha sido ofrecida, aunque tampoco sería prioridad.

El Barça se va a tomar con mucha, mucha calma el mercado. Lo ideal sería firmar a un extremo y a un lateral siempre que se pueda. Y poco más ya que Deco tiene claro que la fortaleza del proyecto está en mantener a los jugadores importantes y, por ello, los está renovando. A partir de ahí, si hay dinero, llegarán los complementos deseados.