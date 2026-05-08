Pini Zahavi aprieta al Barça por el central Vuskovic

El futuro de Luka Vuskovic, uno de los centrales con mayor proyección del mercado, se decidirá en las próximas semanas. El futbolista croata, cedido al Hamburgo por parte del Tottenham, ha sido una de las grandes revelaciones de la Bundesliga y se ha convertido en uno de los marcadores más cotizados del mercado. Su agente, Pini Zahavi, que se encuentra en Barcelona con varias carpetas abiertas con el club blaugrana, está insistiendo al Barça para concretar su fichaje aunque por ahora no ha sido prioridad para la dirección deportiva y para Hansi Flick. Además, el Tottenham, que lucha por certificar su salvación en la Premier, no tiene interés alguno en venderle, según informa 'Sky Sports'.

Vuskovic ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en el fútbol europeo. El Tottenham lo fichó el verano pasado del Hadjuk Split por 11 millones de euros y no le dio opciones en su plantilla sino que lo cedió de forma inmediata al Hamburgo. Su temporada ha sido tan brutal, que su tasación ha pasado de los 15 millones de euros a los 60 millones, en solo un año. Es una de los incrementos más bestias de las últimas temporadas en el mercado.

El futuro de Vuskovic puede ir muy ligado a lo que suceda con el Tottenham en la Premier. El club londinense está ahora un punto por encima de las posiciones de descenso cuando faltan tres jornadas para finalizar el campeonato y luchando directamente con el West Ham. Si el equipo cae, habrá desbandada absoluta por lo que Vuskovic podría salir. En todo caso, el croata preferiría irse traspasado sea cual sea el desenlace y por ello su entorno está buscando alternativas como el Barça. El Tottenham ha dejado claro que no desea venderle y busca una mejora y ampliación de contrato durante el verano.

Vuskovic tiene tan solo 19 años, pero ha demostrado una personalidad impresionante en la Bundesliga convirtiéndose en el mejor central del campeonato. Los informes son muy buenos, aunque en el Barça saben que el precio será alto y quiere apostarse por un defensa más experimentado. Gustan Bastoni, del Inter, y el CutI Romero, también del Tottenham, pero todo va a depender de la cotización de los futbolistas. El Barça debe hilar muy fino porque va a ir justo de límite salarial y no habrá dinero para inscribir a todos los futbolistas que se desean.