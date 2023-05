Pina: “Vamos a trabajar para no cometer los mismos errores”

La centrocampista del FC Barcelona participó en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la Champions contra el Wolfsburgo "Me siento bien al cien por cien, así que voy a ayudar al equipo con lo que haga falta"

Claudia Pina es una de las cinco futbolistas del FC Barcelona que participaron en la jornada de atención a los medios previa a la gran final de la UEFA Women's Champions League de este sábado contra el Wolfsburgo.

La centrocampista azulgrana no ocultó sus ganas de disputar este partido y se mostró con optimismo y prudencia.

Has estado varias semanas fuera por lesión y molestias. ¿Cómo estás ahora?

Me siento bien al cien por cien, así que voy a ayudar al equipo con lo que haga falta, ofreciendo mi mejor versión.

¿Te sientes ya al nivel de antes de la lesión?

No lo sé porque no me he visto en un partido como tal. Pero estoy entrenando con las mejores jugadoras del mundo y el nivel también se gana entrenando. Llego en un buen momento, quizás no el mejor de la temporada, pero me siento bien y con confianza.

¿Eres de las que no para de pensar en el partido o de las que desconecta?

De las segundas, me gusta bastante desconectar. Pero sí que pienso en el partido, y vamos a trabajar para no cometer los errores de Turín.

Decís que debéis una Champions a la afición, pero ¿el fútbol te debe una a ti?

De momento se me está resistiendo, sí [ríe]. Espero que pueda llegar este sábado...