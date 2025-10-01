Pimienta: "Exportar la idea de juego del Barça es un gran reto"

Francesc Xavier García Pimienta está a la espera de iniciar un nuevo proyecto. Después de su longeva etapa en el Barça y dirigir al Las Palmas y Sevilla, Pimienta reflexiona en el ADN Masia de Sport sobre su trayectoria en la cantera blaugrana y en la élite.

Pregunta: 28 años en el Barça entre jugador y entrenador. Pocos lo pueden decir.

Respuesta: "Pocos lo pueden presumir. Son muchos años en el mismo club. Entras con prácticamente 12 años y, siempre lo he dicho que es el club de mi vida en el que me formé como jugador, me formé como persona y también como entrenador."

P: Eras un jugador que actuabas de extremo derecho a pierna natural, un perfil que hoy se ve muy poco.

R: "La verdad es que, de forma específica yo era un jugador diestro, me sentía muy cómodo porque creo que era un jugador técnicamente bueno y bastante rápido. No tenía el afán de protagonismo, de meterme por dentro y tocar mucho balón porque sabía que cuando me llegaba el balón por fuera tenía ese desequilibrio de uno contra uno para poder centrar sobre todo y dar asistencias. Estoy muy contento de la carrera que hice. Es cierto que tuve una lesión que me perjudicó bastante para no poder jugar más partidos en primera pero el debut en el primer equipo no me lo quita nadie."

García Pimienta justo antes de la entrevista en el ADN Masia / Valentí Enrich

P: ¿Tenías madera de entrenador cuando jugabas?

"Sí, desde muy joven, desde con 16 años estando en los juveniles del Barça yo ya entrenaba a mi hermano que estaba jugando en el Esplugues, en el Benjamín y a mi manera intentaba entrenarles y enseñarles lo que sabía. También pasé por el fútbol base del Cornellà e iba cuando podía. Me saqué la titulación para poder entrenar para llegar en un futuro a ser entrenador o por lo menos ese era mi sueño.

P: Tuviste muchos entrenadores en la cantera que habían sido jugadores del Barça. Asensi, Olmo, Artola, Quique Costas, De la Cruz. ¿Quién te marcó más?

Sí, el que más tiempo tuve fue a Quique Costas. En el filial lo tuve tres temporadas. Me parece el entrenador ideal en todos los sentidos, porque es una persona que exigía muchísimo a los jugadores pero que tenía esa mano izquierda también para dar. Él te apretaba al máximo y para mí es un ejemplo. También empezó con los infantiles y fue escalando posiciones como entrenador del juvenil A del amateur,y acabó en el filial, siendo el entrenador con más partidos del Barça B. Creo que es de los mejores entrenadores que yo he tenido con muchísima diferencia.

El director de Sport Joan Vehils conversa con García Pimienta / Valentí Enrich

P: Te estrenaste como entrenar siendo el segundo de Álex García en el Cadete A con la generación de Messi.

R: "Es muy fácil ser entrenador así. Pues de esa época aprendí mucho porque en aquel momento yo todavía estaba en activo. Para mí la edad de Cadete A es la que ya puedes dilucidar un poquito a ver si realmente hay jugadores que pueden llegar arriba a ser profesionales. Pero en esa generación veías tantos jugadores y tan buenos, que pensaba que teníamos que hacer todo lo posible nosotros como entrenadores para darles todas las herramientas para que el día de mañana sean jugadores del primer equipo. Messi se quedó con nosotros todo el año por una normativa que le impedía jugar en categoría nacional juvenil. Era un escándalo de jugador. "

P: Unos años después volviste a dirigir una generación magnífica y ganasteis la Youth League.

R: "Yo creo que la generación esa era igual de buena, quizás no con jugadores tan específicos como Lamine que está llamado a ser una figura mundial pero teníamos una generación de futbolistas (6:17) que muchos de ellos están jugando al máximo nivel. Eso demuestra que son grandes jugadores. Pero, naturalmente, también influyen mucho las circunstancias del primer equipo. Ahora mismo yo creo que han debutado muchos jugadores del filial porque son muy buenos pero también porque ha habido esa oportunidad a causa de lesiones o vacantes libres. Y se demuestra que la cantera del Barça está preparada."

Pimienta visitó el plató de Sport / Valentí Enrich

R: No queda ningún jugador de aquella Youth League en el primer equipo

"Allí todos teníamos mucha esperanza de que alguno de ellos se pudiera consolidar. Muchos debutaron en el primer equipo. y Riqui fue el que más partidos tuvo en el primer equipo. La calidad la tenían, estaban preparados. Si hubiesen tenido la oportunidad....Pero ellos hicieron lo que dependía de ellos mismos y cuando jugaron cumplieron las veces que se les pidió."

P: Tu pasaste al Barça B después de ganar la Youth League como ahora ha sucedido con Belletti.

R: "Si Beletti está en el filial es porque es un grandísimo entrenador. Ha estado en el Juvenil A e independientemente de que se gane en la Youth League...porque somos entrenadores que tenemos los mejores jugadores del mundo. Ahora está en el filial en Segunda Federación pero de cara a la formación de los jugadores no va a haber ningún problema. Y eso que muchos jugadores que aún son juveniles como Lamine o Cubarsí ya están en el primer equipo. Este club tiene un ADN muy claro que es jugar de una determinada manera pero es un club ganador. Y esa exigencia que tienen los chicos desde muy pequeñitos. Aunque no es lo más importante, ellos saben que tienen que ganar. El torneo, el partido que sea, da igual si son más jóvenes que los rivales pero tienen ese ADN, como digo ganador, competitivo para que el día de que estén en el primer equipo puedan aspirar a todas las competiciones."

García Pimienta respondió en el ADN Masia las preguntas de Andrea Ginés y Jaume Marcet / Valentí Enrich

P: ¿Qué es lo que diferencia la cantera del Barça del resto?

"Yo creo que desde que llegó Johan Cruyff hay una manera única y clara de entrenar. Los conceptos de entrenamiento, naturalmente, han ido evolucionando pero se mantiene la esencia, el ADN, la filosofía. Estoy convencido que vas a ver a entrenar al Benjamín del Barça y hacen tareas muy similares a las que puede hacer el primer equipo. Entonces, cuando un chico de una categoría inferior debuta en el equipo inmediatamente superior estamos hablando de que Dro pasa prácticamente del Juvenil B al primer equipo, imagínate el salto que se supone. Es buen jugador y seguro que la mayoría de las tareas y la filosofía que se le inculca a cada jugador desde que entra en el Barça es prácticamente la misma. Eso es lo que hace cuando llegues al primer equipo no se note la diferencia. Eso es la grandeza que tiene el Barça que cree en una manera de formar a tus jugadores y al final acabas teniendo la recompensa de llegar al primer equipo."

P: ¿Estuviste cerca de entrenar al Barça cuando llegaron Setién y Koeman y tú sonabas para ser el entrenador del primer equipo?

"Yo lo que he defendido siempre es que la gente que está ahora mismo en el filial del Barça, jugadores, técnicos y staff, tienen que estar preparado para ayudar al primer equipo del Barça. Si no, no tiene ningún sentido tener fútbol base. Hay un momento de necesidad del primer equipo y todo el mundo tiene que estar preparado para ayudar al primer equipo. Yo recuerdo que la temporada siguiente de mi marcha Sergi Barjuan estuvo unos cuantos partidos entrenando al primer equipo porque el club lo necesitaba y tienes que estar preparado. Esa es la función que tiene que tener un filial."

P: ¿Le falta al Barça atreverse con promocionar a sus entrenadores?

R:"Pasó con Pep Guardiola, Luis Enrique y también con Tito Vilanova, tres entrenadores que estaban formados aquí en la casa. Naturalmente entrenar al primer equipo del Barça son palabras mayores, pero naturalmente y todo el mundo tiene que estar preparado si te formas en la base para un día pasar al primer equipo si te necesitan.Esto depende mucho de la gente que dirige el club."

El entrenador del Sevilla García Pimienta / EFE

P: ¿Tu experiencia fuera del Barça ha sido positiva?

R: "Una vez salí del Barça tuve la opción de entrenar a Las Palmas. Creo que fueron tres temporadas magníficas. Conseguimos éxitos deportivos a nivel de resultados pero también una filosofía de juego muy similar a la que hemos hecho aquí en el Barça porque el fútbol canario se asemeja mucho. Creo que fue una etapa maravillosa para mí. Después pasé por el Sevilla la temporada pasada en el que clarísimamente me hice mucho mejor entrenador".

P: ¿Y ahora qué?

R:"Ahora estoy con la calma de estar esperando ese club y encontrar el momento que hablas con el director deportivo y ves que conectas y sientes que eres capaz de aportar cosas tanto a los jugadores como al club. Porque a veces si vas a un sitio y te equivocas, es complicado. No me cierro las puertas a entrenar en el extranjero ya que es una cosa que me motiva mucho. Me considero un entrenador joven aunque ya tengo 51 años pero el día de mañana me gustaría entrenar en el extranjero. Es cierto que llevo cuatro años aquí en el fútbol español y es lo que domino muchísimo más pero no me cierro las puertas de un un proyecto en el exterior. "

García Pimienta y Guardiola en la Ciutat Esportiva / Valentí Enrich

P: ¿Qué recuerdas de Ronald Araújo y los dos años que lo entrenaste en el Barça B?

R:"Es un chico que llega con 19 años recién cumplidos al filial. Quizás con las características que menos se asemejan a un central del Barça. Araujo tenía un potencial enorme a nivel físico y le costó muchísimo entrar. No sé si entró a jugar la primera vez en la jornada 7 u 8 pero en ningún momento se desmoralizó. Trabajó más que nadie, nos pedía vídeos, nos pedía entrenamientos por la tarde e incluso quedarnos después de los entrenamientos para mejorar ese concepto técnico que él tenía un poquito más de déficit. Durante dos años yo vi la progresión pero también las ganas que él puso para ser cada día mejor jugador. Yo solo hago que agradecer el poder ayudarle un poquito, a que Ronald un día llegase al primer equipo. Después de dos años de trabajo muy duro él estaba preparado y tuvo la oportunidad de debutar y ahora es uno de los capitanes. Imagínate el orgullo que es para todos los formadores que estábamos ahí en el club."

P: Por tus manos también pasó Alejandro Balde.

R:"Balde también sube muy joven. En el filial era todavía juvenil y tuvo que pasar ese peaje de equivocarse con nosotros en una categoría dura como era la segunda B. Recuerdo momentos complicados que forman parte de ese proceso. Si no pasaba nada raro llegaría al primer equipo. Tiene todas las condiciones ya que es otro chico que lleva prácticamente toda la vida en el Barça. Durante muchos años entrenando de la misma manera, y esa condición física es diferencial y además técnicamente es muy bueno. La conducción y la velocidad que aporta le puede llevar a estar muchísimos años en el primer equipo del Barça."

P: A Gavi le diste la oportunidad de debutar muy joven con el Barça B

R:"Gavi es otro de los que se le veía. Debutó con nosotros en el filial siendo juvenil de primer año y ya se le veía ese carácter competitivo y ganador. Con 16 años ya estaba apto para jugar partidos en Segunda B. Es una pena lo que le está pasando con las lesiones pero es muy joven y es un tío ganador y competitivo. Ya ha hecho muchísimas cosas en el fútbol con la juventud que tiene tanto en el Barça como en la selección. Se va a recuperar seguro y le le quedan muchísimos años de grandísimo fútbol en el Barça."

Una interesante experiencia para los chicos de García Pimienta / FCB

P: ¿Hay algún jugador que a lo largo de los años que has entrenado crees que se hubiera mereciido tener más oportunidades?

R:"Alex Collado debutó en el primer equipo y entrenó mucho con ellos pero jugó poco. Alex era un jugador que reunía las condiciones para ser un futbolista del primer equipo porque, al mismo tiempo podía ocupar diferentes posiciones dentro del terreno de juego. Podías ponerlo de extremo a pierna cambiada o a pierna hábil, de interior y de media punta. Es un chico que tiene desborde, que tenía mucho gol y que lleva muchísimos años aquí en el club. "

P: ¿Aleñá o Cucurella merecieron más opciones de consolidarse en el primer equipo?

R:"Aleñá jugó un poquito más pero estoy completamente de acuerdo. Aleñá era un jugador que, siendo centrocampista te ganaba partidos en la Segunda División. En el Barça B fue máximo goleador en segunda división y subió al primer equipo. Estoy completamente de acuerdo que Aleñá era uno de esos jugadores que todos veíamos que llegaría al primer equipo pero por desgracia no se consolidó. A Cucurella en una pretemporada ya se le descartó, no se le dio la oportunidad y eso me sabe mal. Desconozco las razones sinceramente. Pero bueno, son decisiones que se toman, a veces te equivocas."

Los jugadores mantean al técnico García Pimienta al final del partido / JOSEP MARIA AROLAS

P: ¿Habría que tener más paciencia con los canteranos?

R:"Estoy de acuerdo. Por ejemplo la paciencia que ha tenido el club y aquí le pongo una medalla a Jordi Roura y a Aureli Altimira con Fermín. Fermín era un chico que se le veía que tenía muy buenas condiciones pero que era muy bajito. Era prácticamente juvenil de segundo año y era muy pequeñito, no se había desarrollado pero tenía un talento innato . El club tuvo la paciencia necesaria, empezó a hacer el cambio, se tuvo que ir cedido, y ahora está siendo uno de los mejores jugadores del primer equipo."

P: Será bonito que volvieras al Barça.

R: "Ya sabéis lo que representa para mí el Barça. Como te digo, 11 años de jugador, 17 como entrenador. Para mí es el club de mi vida, está claro pero ahora estoy muy contento por cómo me han ido las cosas fuera, La verdad es que poder exportar esa idea que tengo yo fuera del Barça también es muy bonito y muy gratificante, y un reto."