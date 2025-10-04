Pillan a Iturralde y Risto en un micro abierto hablando de Lamine: "Ahora dicen que..."

La lesión de Lamine se ha convertido en la gran polémica de la última lista de Luis de la Fuente. Unas horas después de conocerse su convocatoria, el Barça lanzó un comunicado descartando al futbolista para el partido ante el Sevilla. El club aclaraba que el delantero seguía teniendo problemas en el pubis y que estaría entre dos y tres semanas de baja.

La RFEF reaccionó al comunicado desconvocando al futbolista. La lesión de Lamine fue uno de los grandes debates del viernes en los programas de televisión, entre ellos, 'Todo es mentira' de Cuatro, que presenta Risto Mejide. Como es habitual, la sección deportiva 'Balones fuera' reunió a colaboradores como Iturralde González, que debatió sobre la noticia del día en el ámbito futbolístico: la lesión de Lamine Yamal.

Un micro abierto les jugó una mala pasada, y captó una conversación entre Iturralde González y Risto Mejide, mientras se emitía un video explicativo sobre lo ocurrido con Lamine en las últimas horas. El exárbitro comentaba: “Ahora dicen que se ha lesionado, que ha recaído”.

Tras la emisión del vídeo y con la cámara ya de nuevo en plató, la charla continuó. Risto apuntó: “Tiene molestias en el pubis… Bueno, ¿qué le vamos a hacer?”. A lo que Iturralde respondió defendiendo la convocatoria del jugador: “Este es el deporte. Si el miércoles anterior jugó con su club, debe estar disponible para jugar con la Selección que se está jugando ir al Mundial”.

Fue entonces cuando Mejide le interpeló directamente con una pregunta que sorprendió a la audiencia: “¿Quieres decir que lo está fingiendo?”. Ante ello, Iturralde fue tajante: “No digo que lo esté fingiendo. Las molestias sólo las puede sentir él. Yo digo que si está jugando con su club, está disponible para que el seleccionador lo llame”.

Las horas previas a la convocatoria de Luis de la Fuente ya llegaron con mucho ruido porque Lamine abandonó el estadio el miércoles con una ligera cojera que captaron las cámaras. El seleccionador recordó en rueda de prensa que si Lamine estaba para jugar 90 minutos contra el PSG, también podía jugar con la selección.

Además, subrayó que todos los futbolistas juegan con molestias. Unas horas más tarde, el comunicado del Barça cambiaba completamente el escenario y Lamine se caía de la convocatoria para la selección. El parón debería servir para que el extremo se pueda ir recuperando de la lesión y el objetivo del Barça es que esté al cien por cien para el clásico.