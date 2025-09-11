Pilar Alegría, sobre el Villarreal - Barça horas antes de la reunión ejecutiva de la UEFA: "Me gusta que las competiciones nacionales se jueguen aquí"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, se pronunció sobre la posibilidad de que el Villarreal-Barça de LaLiga 2025/26 se dispute en Miami. La ministra portavoz del Gobierno intervino en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser y definió la posición del Ejecutivo español horas antes de que la UEFA dé su opinión al respecto.

"Le voy a responder con una reflexión: Yo desde luego, como Gobierno de España, lo que estoy haciendo precisamente es traer competiciones internacionales a nuestro país. Porque sabemos hacerlo, porque tenemos buenos deportistas, y porque también tenemos grandes y magníficas aficiones", aseguró.

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reúne este jueves 11 de septiembre en Tirana (Albania) y el punto estrella del encuentro es decidir las sedes de las finales de las competiciones europeas de 2027. El Atlético de Madrid ha pedido para el Metropolitano la final de la Champions masculina, mientras que el FC Barcelona quiere acoger la final de la Champions femenina.

Oposición del Real Madrid y la AFE

En la agenda del día la UEFA también tiene señalado en rojo debatir la opción de que el Villarreal-Barça de la Jornada 17 de LaLiga se juegue en Miami (Florida, Estados Unidos). Por el momento, el encuentro programado para el 20 de diciembre tiene el acuerdo de ambos clubes, LaLiga y la Federación Española (RFEF). Sin embargo, la AFE y especialmente algunos clubes, con el Real Madrid a la cabeza, y la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) se han manifestado contrarios al proyecto.

Días atrás, el presidente de la UEFA Aleksandr Ceferin ya mostró sus reticencias al proyecto, aunque se mantuvo a la espera de una decisión definitiva.

La ministra Pilar Alegría razonó durante su participación en 'El Larguero' la posición del Gobierno en torno a la disputa del duelo entre el Villarreal y el Barça en tierras estadounidenses. "Lo que estoy intentando es atraer competiciones internacionales a España. Pues imaginase, sobre competiciones nacionales, dónde me gusta que se juegue. Lógicamente, en nuestro país. Porque además me sirve el mismo motivo. Tenemos grandes ciudades, enormes y grandes estadios y grandes aficiones. Por lo tanto, yo soy partidaria de que las competiciones nacionales se juegue en España", dijo contundente la titular de Deportes del Gobierno español.

Y falta la final del Mundial 2030

Por otro lado, la ministra también abordó otra cuestión abierta, en torno a la sede de la final del Mundial 2030. Pilar Alegría explicó que siguen dialogando en torno al asunbto con los otros países organizadores: "Mantenemos conversaciones fluidas tanto con Portugal como con Marruecos. ¿Y qué le va a decir la ministra de deportes? Que yo desde luego voy a trabajar, y estamos en ello, me atrevería decir que, hasta por condiciones objetivas, me gustaría que esa final pudiera venir a España. Pero esa decisión todavía no está cerrada".

Otro melón por abrir es escoger qué estadio acogería la final si España se encarga finalment de la organización. Se han postulado Barcelona, Madrid... "Y si me va a preguntar dónde se tendría que disputar, creo que ambas dos serían grandes candidaturas", contestó con diplomacia. "Lo primero es no adelantar pantallas y que se garantice que es en España".