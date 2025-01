Pilar Alegría dice que no hay fecha para la resolución del CSD sobre Dani Olmo y Pau Víctor

La ministra de Educación Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó este miércoles en 'Las Mañanas de RNE' que los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes (CSD) están trabajando en el caso de Dani Olmo y Pau Víctor y que no podía dar un plazo sobre la resolución que tomará este organismo, a tiempo o no para que participen en la Supercopa de España, porque se trata de un caso complejo y han pedido alegaciones a La Liga y la Federación para contrastarlas con la amplia documentación que ha presentado el FC Barcelona.

Pilar Alegría atendió a los temas de la actualidad política y social que le hicieron Josep Cuní y sus colaboradores, pero la última cuestión fue sobre "el tema del que más se ha hablado durante las fiestas de Navidad", dijo con ironía el periodista catalán, en referencia a la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor como jugadores del Barça.

Resolución adelantada

El FC Barcelona presentó el martes 7 de enero ante el Consejo Superior de Deportes la petición de la cautelarísima para que La Liga y la Federación inscriba a sus dos futbolistas y que puedan seguir compitiendo esta temporada a las órdenes de Hansi Flick. A última hora del día, la Cadena Ser adelantó que el CSD daría luz verde a la petición del Barça aunque no a tiempo de que Olmo y Víctor disputen la semifinal contra el Athletic Club, sino una hipotética final el domingo día 12 si los azulgranas se clasifican.

La reacción a esta última información fue de prudencia por parte del Barça, que no tiene interés alguno en pronunciarse hasta que no se produzca el pronunciamiento oficial y se limitó a filtrar que no habían recibido comunicación alguna al respecto. Desde el seno del CSD, en la misma línea, se filtró que no había una resolución y que no se podían dar plazos al respecto por la complejidad del informe presnetado por el Barça.

La ministra Pilar Alegría verbalizó esta posición del CSD en su participación en RNE y dejó claro que por el momento no había una resolución pues el caso está siendo todavía analizado. "Lo estamos estudiando. De hecho he visto ya alguna noticia, alguna información, que lo daban por cerrado. Y lo cierto y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del FC Barcelona".

Un caso complejo

La ministra explicó que "todo el servicio jurídico del CSD está estudiando la petición del Barcelona", señaló. Además, Alegría añadió que "tendremos que pedir alegaciones tanto a La Liga como a la Federación para poder dar una respuesta". Al insistirle sobre una posible fecha, no llegó a pronunciarse porque "tenemos además un plazo, estamos hablando de una petición de 52 folios que además llevaba adjunta más de 60 documentos, con lo cual no es un trabajo nada tedioso". Sí añadió que "lógicamente daremos respuesta lo antes posible".

A tenor de sus palabras, y salvo un giro inesperado, parece imposible que Dani Olmo y Pau Víctor puedan participar este miércoles en la semifinal contra el Athletic Club. Otra cosa sería que disputaran la final del próximo domingo, siempre y cuando sus compañeros sean capaces de derrotar al Athletic Club.

En cualquier caso, una decisión positiva desencallaría una situación muy problemática para los jugadores y el Barça, pero también para la Federación y La Liga pues Olmo es un fijo en la selección de Luis de la Fuente y una de las principales estrellas de la competición.