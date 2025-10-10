Las piezas que faltan (y fallan) en el Barça

Los dos últimos partidos, y derrotas, del Barça no suponen ningún drama pero sí un síntoma, el síntoma de lo que le falta al equipo en las actuales circunstancias y también de lo que le falla. Para empezar, lo que le falta es menos preocupante que lo que le falla.

Lo que le falta, lo tiene pero lo tiene lesionado. Joan García y Raphinha marcan diferencias. El portero da seguridad y, sobre todo, confianza a la línea defensiva y el delantero aporta profundidad, desequilibrio y gol en distintas zonas del ataque. Son imprescindibles. Las bajas de Fermín y Gavi, por su parte, dejan un grave vacío en la estructura del equipo, ya que son los futbolistas que aportan el esfuerzo, sacrificio, físico, resistencia... en definitiva, la tan traída, llevada y llorada intensidad.

Por muchas calidad que tenga un equipo, sin intensidad y trabajo no tiene nada que hacer ante otro de buen nivel que sí lo tengan. Fermín y Gavi tienen este perfil y cuando regresen, Fermín lo hará pronto, seguramente hablaremos menos de la intensidad, cualidad que se valora más cuando se echa en falta que cuando el equipo la ejecuta.

Y luego está lo que falla

Araujo, que debería haber hecho olvidar a otro que falta, Iñigo Martínez. No lo ha hecho y la defensa se resiente. Individualmente, se resiente Cubarsí, que al lado del vasco creció al 300%, pero también lo acusa el sistema, el orden y la táctica del fuera de juego.

Ya por algo no jugó contra el PSG, pero su deficiente estado de forma deja a Flick con menos opciones en el centro de la zaga. Falla Olmo, que con Fermín y Raphinha en condiciones, seguramente no hubiera sido titular en estos partidos. Es un caso preocupante, parece ausente, desubicado...

Y falla Lewandowski, extrañamente conforme con participar menos y que, cuando lo hace, apenas presiona y está menos acertado. También de Rashford cabría esperar una mayor presión y presencia en las ayudas defensivas, consecuencia de que su adaptación al sistema de Flick todavía no ha alcanzado su nivel ideal. Estas y alguna cosa más que habrá detectado el entrenador, son las teclas sobre las que hay que actuar sin demora.