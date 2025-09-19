La pieza que le faltaba a Flick: "Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia"

Cuando a Hansi Flick le preguntaron por la ausencia de Lamine antes del duelo ante el Newcastle respondió: "Tenemos a Rashford, y por eso está aquí, por si alguno de nuestros atacantes no puede jugar".

Un día después, y tras la mejor actuación del inglés con la camiseta del Barça, explicó por qué necesitaba un futbolista así. "Le dije a Deco este verano: tráeme a Rashford, necesitamos un jugador así. Es algo que hablamos mucho porque pensábamos que hacía falta un jugador que pudiera salir y marcar diferencias cuando faltaran jugadores como Lamine o Raphinha".

En un verano donde Deco apostaba un a vez más por Luis Díaz y Nico Williams parecía la mejor opción, Flick nunca perdió de vista a Rashford, un futbolista que siempre le fascinó desde sus inicios en el United.

"Hablé con Rashford en julio y le dije: te necesito en mi equipo. No me sorprenden estos goles. Rashford es un jugador con un talento increíble y una gran capacidad para finalizar los ataques. Habíamos visto goles suyos como estos en los entrenamientos".

Rashford celebra el segundo gol ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

Flick fue uno de los que más celebró los goles de Rashford, aunque fue Joan Garcia el que dejó la reacción viral del encuentro poniéndose las manos en la cabeza. El alemán sabía de la importancia de que marcara porque "es lo más importante para un delantero para creer en sí mismo y que crezca la confianza".

El técnico está tratando de meter en dinámica a Rashford porque sabe que, a su mejor nivel, es un factor absolutamente diferencial. "Estoy muy feliz por él. Sus últimos años no fueron fáciles. Con estos dos goles, tendrá confianza para dar el siguiente paso".

Flick usó varias veces esta expresión, "the next step", en rueda de prensa porque sabe que aún hay una brecha entre este Rashford y el que mostró en sus mejores días en el United. El británico ya ha mostrado picos de ser un superclase durante su carrera, pero el gran reto es ser más consistente y mostrar este nivel con mayor continuidad.

"Quizás este sea lugar"

En Inglaterra también subrayaron que lo de ayer fue solo un primer paso para pensar en algo más grande. The Guardian incluso comparó el papel de Marcus con el músico Richard Aschroft, que está haciendo de telonero de Oasis en el regreso a los escenarios de los hermanos Gallagher.

"Las reflexiones de Flick antes del partido estaban basadas en sus primeras impresiones de Rashford cuando emergió en el Manchester United, deslumbrando tanto en el club como en la selección. El subtexto era claramente un ‘si acaso’. Era difícil de predecir cómo podría responder a eso, cómo podría recuperar aquella consistencia largamente perdida mientras desempeña el papel de Richard Ashcroft frente al trío Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, que representan a Oasis", empieza diciendo la crónica.

Un texto que continua resaltando la capacidad de Rashford en los grandes escenarios y donde termina preguntándose si su vínculo con el Barça puede acabar siendo algo más que un matrimonio de convivencia.

"[...] Pero quizá este es su lugar, como ya lo ha sido antes, en la Champions League: marcando goles decisivos en el Parque de los Príncipes con el Manchester United o aterrorizando al gigante moderno del PSG con el Aston Villa, en lo que fue el momento en que más cerca estuvieron los campeones de Europa de perder ese título, allá por la primavera. Puede que sea un matrimonio por conveniencia, pero tras esto queda la sensación de que Rashford y el Barça podrían encajar a la perfección".

Y es que esta sigue siendo la gran cuestión con Marcus Rashford: ¿se aséntará como en su día Aubameyang o será solo un futbolista de grandes apariciones memorables? Flick parece ser el técnico que le tiene más fe.