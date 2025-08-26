La pieza que le baila a Flick

La gran duda del Barça esta temporada era ver qué cambios tácticos tenía en la cabeza Flick para agitar al equipo. A pesar de haber logrado un triplete, ya apuntó a dos grandes objetivos: mejorar el control de los partidos y ser menos vulnerable en defensa.

El alemán asegura que Frenkie de Jong es una figura clave para la mejora en la posesión, mientras que Cubarsí reconoce que esta temporada la apuesta por el fuera de juego será menos extrema. El cambio de Iñigo Martínez por Cubarsí invita a pensar en esta transición, aunque en el Ciutat de València el Levante desnudó al Barça en las transiciones rápidas.

Flick también recurrió ante el Levante a un sistema (el 3-3-4) que la temporada pasada ya fue un recurso para darle la vuelta a los partidos que se habían puesto muy cuesta arriba. Pero, si hay alguna posición en la que ha encontrado un banco de pruebas, esa es la de la mediapunta. Ya ocurrió en su primera temporada como entrenador del Barça y se está repitiendo en esta.

El alemán ha encontrado en esta posición una tecla que puede tocar para cambiar la piel del equipo. Desde que empezó la pretemporada, ha recurrido a Fermín, Olmo, Raphinha, Gavi, Dro, Toni o Gavi.

Dro, en la gira asiática / Valentí Enrich / SPO

Siete futbolistas con características muy distintas: algunos de mediocampista (Gavi), otros con perfil de delantero (Raphinha) y un tercer grupo que son mediaspuntas más clásicos (Olmo, Fermín, Dro y Toni).

Raphinha, una amenaza interior

En Mallorca, Fermín fue el titular pero Olmo jugó toda la segunda parte. En el Ciutat de Valencia, en cambio, Flick apostó por Raphinha para poder dar entrada a Rashford en la banda izquierda. Un recurso, el del brasileño, que era más habitual la temporada pasada en situaciones límite. Los números demuestran que el técnico ha encontrado en esta pieza el comodín del mediocampo. No así en la base del juego, donde De Jong y Pedri están un paso por delante.

Ausente De Jong, Flick sorprendió con la titularidad de Casadó cuando todo el mundo apuntaba a Gavi. Una titularidad que muchos interpretaron como un mensaje del técnico al club y al propio futbolista, que está recibiendo muchas propuestas para salir.

Olmo volvió a ser suplente / Dani Barbeito / SPO

A la espera de que regrese Bernal, De Jong es el mediocentro titular de Flick con las alternativas de Gavi y Casadó. Pocas dudas hay también con el interior: Pedri es uno de los jugadores más estructurales de este equipo.

Ya avisó Flick la temporada pasada: el canario se siente cómodo sin apenas rotar y no parece que vaya a cambiar mucho su situación esta temporada. Gavi, Casadó e incluso De Jong son las alternativas al canario.

El alemán ya ha destacado en más de una ocasión que De Jong y Pedri le dan estabilidad y control al equipo. Cuando el alemán quiere sacudir la pizarra prefiere mover la tercera pieza: una posición flexible que le permite cambiar la piel del equipo.