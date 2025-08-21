La pieza que genera un gran dilema a Flick ante el Levante

El FC Barcelona intentará mantener su liderato en LaLiga con el desplazamiento a Valencia para enfrentarse este sábado al Levante. El técnico, Hansi Flick, podría realizar alguna variación respecto al once que ganó en Mallorca con una pieza que baila especialmente.

Flick se ha decantado de entrada por Fermín López para actuar en la media punta. El onubense se lució frente al Como en el Gamper con dos goles, pero tiene una dura competencia con Dani Olmo.

En el partido de Liga frente al Mallorca, el alemán mostró que quiere recuperar al mejor Olmo y, aunque Fermín fue titular, el de Terrassa salió por el andaluz tras el descanso. Olmo estuvo muy participativo, con ganas de reivindicarse y solo la madera evitó que marcara un gol.

Dani es la apuesta del club después de pagar 60 millones al Leipzig por su fichaje la temporada pasada. El futbolista fue providencial en la conquista de los tres títulos nacionales, si bien las lesiones le impidieron tener más continuidad. Eso sí, cuando estuvo al cien por cien no hubo debate y fue el media punta titular.

Fermín López se llevó el premio como mejor jugador en el Gamper / Dani Barbeito

En los roles establecidos por Hansi Flick en el presente ejercicio, el puesto del tercer centrocampista está en disputa entre Fermín y Dani Olmo. La competencia puede ayudar a subir el nivel de ambos, si bien el alemán deberá tener mano izquierda para tener a los dos jugadores motivados, algo que parece seguro vista la competitividad que tienen ambos.

Gavi, en la creación

Gavi, por su parte, parece destinado a luchar con Frenkie de Jong y Pedri por un puesto más próximo a la creación de la jugada y también en cortar las transiciones ofensivas de los rivales. Por tanto, el puesto de media punta queda reservado para Fermín y Olmo.

En el caso de Fermín, Fllck lo quiere en su plantilla, pese a que fue uno de los jugadores que la dirección deportiva valoró la opción de ser traspasado y hacer caja por el 'overbboking' de centrocampistas.

Fermín y Gavi celebran un gol / Valentí Enrich

Sin embargo, Flick frenó esta posible venta y el foco está ahora puesto en Marc Casadó, a quién el club podría dar salida por unos 30 millones de euros. El futbolista no quiere salir, pero desde el Barça se contempla como una fuente muy importante de posibles ingresos.

Bernal, en la recámara

De momento, Casadó tiene escasas opciones de jugar y todavía serán menores a la que Marc Bernal entre en juego una vez ya dispone del alta médica. El de Berga irá entrando de forma progresiva en el equipo y cerraría las puertas de Casadó como pivote defensivo.

Marc Bernal ya ve la luz al final del tunel / Valentí Enrich

De momento, a corto plazo, en el partido ante el Levante, Flick podría mantener el mismo once que ganó en Mallorca con el único cambio de Dani Olmo por Fermín.

Resto del once

Eric Garcia está convenciendo de lateral derecho, si bien Jules Koundé puede entrar en cualquier momento. Ello no significaría de forma automática el banquillo para el de Martorell ya que también puede actuar de central. La salida de balón mejora notablemente cuando Eric se sitúa en el medio, respecto a Ronald Araujo, cuya ventaja son su velocidad y fuerza defensiva.

En ataque, Lewandowski ya está entrenando con el grupo, pero Flick siempre es muy prudente con los futbolistas que salen de una lesión. Y mucho más con un jugador tan relevante como es el polaco.

La opción más normal es que Ferran Torres siga de '9', una alternativa reforzada con su gol en Mallorca, mientras que Lewandowski entre en la segunda parte para empezar a disfrutar de ritmo de competición.