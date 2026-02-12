La pieza que baila del once del Barça ante el Atlético

Flick afronta la ida de las semifinales de Copa ante el Atlético con un escenario complejo. El alemán deberá recomponer su equipo ante una plaga de bajas que condicionan la posible alineación. A las ausencias ya conocidas de Gavi, Christensen, Pedri y Raphinha se ha sumado a última hora la de Marcus Rashford. El atacante inglés arrastra un golpe en la rodilla sufrido ante el Mallorca y no estará disponible para el primer asalto ante el conjunto rojiblanco. Un contratiempo importante que deja especialmente tocado el costado izquierdo del ataque.

El dilema del extremo

Sin Raphinha ni Rashford, Flick se ve obligado a buscar soluciones imaginativas para el extremo izquierdo. En las últimas semanas, el técnico alemán ha probado una fórmula que cobra ahora especial fuerza: Fermín López partiendo desde la izquierda, con Dani Olmo actuando como mediapunta. Ya lo ensayó ante la Real Sociedad. La alternativa pasa por intercambiar los papeles: Olmo abierto en banda izquierda y Fermín por dentro, ocupando la mediapunta. Ambas opciones, sin embargo, tienen efecto dominó en la sala de máquinas.

La pareja de Frenkie

En los últimos encuentros, Olmo se estaba consolidando como el socio de Frenkie de Jong en la base de la jugada, ejerciendo un rol muy similar al de Pedri. Si finalmente Flick adelanta la posición del egarense, el técnico deberá recomponer el doble pivote.

Ahí emergen dos nombres propios: Marc Casadó y Bernal. El primero parte con ventaja. Flick ha sido prudente con Bernal, evitando exponerlo en escenarios de máxima exigencia, y una semifinal ante el Atlético entra claramente en esa categoría. Por contexto competitivo y jerarquía, todo apunta a que Casadó podría arrancar de inicio junto a De Jong, dejando a Bernal como revulsivo para la segunda mitad.

Con ese equilibrio en el mediocampo, Flick mantendría a Eric Garcia en el eje de la zaga junto a Pau Cubarsí, una pareja que ha ganado enteros en las últimas semanas por su buena salida de balón. Donde hay menos dudas es en el frente ofensivo. Lamine Yamal y Ferran Torres parecen indiscutibles en el once.