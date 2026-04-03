La pieza que apunta a zarandear toda la defensa del Barça

FC Barcelona y Atlético de Madrid ya se han visto esta temporada tres veces las caras... y quedan tres más por delante. El 'aperitivo' de la apasionante eliminatoria de cuartos de la Champions League se sirve este sábado en el Metropolitano, un duelo liguero en el que Hansi Flick tiene la ausencia destacada de Raphinha arriba y no se espera que entren directamente al once los laterales Kounde y Balde. Pero sí una pieza que puede remover toda la línea defensiva y desplazar de lugar a sus futbolistas.

Champions

Se trata de Eric Garcia, un futbolista imprescindible para Hansi Flick ya sea de lateral, de central o de pivote. Con Marc Bernal bien establecido en el centro del campo a la espera del regreso de Frenkie de Jong (y ver qué hará el técnico alemán), al de Martorell se le espera detrás. Es más que probable su entrada en el once después de dejar atrás unos problemas físicos que le han impedido jugar los últimos partidos (Sevilla y Rayo Vallecano, además de solo 22' ante Newcastle). Tanto si juega de lateral derecho como si lo hace de central, el 'regreso' de Eric provocará cambios importantes en defensa.

Un 'efecto dominó' en la defensa del Barça

Una de las opciones es que Eric Garcia arranque en un lateral derecho que, en ausencia de Koundé, han ocupado primero Joao Cancelo y después, Ronald Araujo. El uruguayo, autor del gol del triunfo en el último partido oficial, el 1-0 al Rayo Vallecano, podría quedarse fuera del once titular en este caso, o 'correr' su posición al centro de la defensa, donde Pau Cubarsí es 'intocable' y Gerard Martín le ha acompañado con acierto en las últimas jornadas.

FC Barcelona - Rayo Vallecano I El gol de Ronald Araújo / LaLiga

Si Araujo pasa al centro de la defensa junto a Cubarsí, entonces la pieza que se podría 'mover' es la de Gerard Martín, y regresar el de Sant Andreu de la Barca a su posición natural de lateral izquierdo, donde Joao Cancelo ha ido aumentando sus prestaciones las últimas semanas. Hansi Flick le prefiere en la banda a pierna cambiada y no parece probable que vaya a variar sus planes.

Eric Garcia, titular con Flick

Ahora mismo, y a expensas de lo que decida el técnico alemán en el Metropolitano, dos serían las certezas. La primera, que siempre que Eric Garcia ha estado disponible para Flick y en condiciones físicas, ha sido titular en los últimos meses. Un status que se ha ganado a pulso el de Martorell.

Y la segunda, que la entrada de Eric será en detrimento de alguno de los defensas que están jugando habitualmente. Quitando de la ecuación a Cubarsí, que es fijo, el 'descartado' del once estaría entre Araujo, Gerard Martín y Joao Cancelo. Combinaciones que se multiplicarán cuando ya estén a punto para ser titulares, si lo vuelven a conseguir, Jules Kounde y Alejandro Balde.