Piernas frescas para LaLiga

El Barça se mide hoy (14.000 horas) al Rayo Vallecano en un duelo liguero marcado por el contexto físico del equipo. Tras el exigente encuentro de Champions frente al Newcastle, Flick introducirá rotaciones en su alineación con el objetivo de mantener la competitividad sin comprometer el estado físico de sus futbolistas. La idea del técnico alemán es clara: realizar, al menos, un cambio por línea.

Eric Garcia, que ha tenido protagonismo en las últimas semanas, comenzará en el banquillo y todo apunta a que no disputará minutos, tal y como dejó entrever el propio Flick en la previa. En su lugar, Xavi Espart gana enteros para ocupar el lateral derecho, repitiendo titularidad tras su actuación en la última jornada liguera ante el Sevilla.

En el eje de la defensa, la pareja formada por Cubarsí y Gerard Martín se perfila como la opción más probable. Ambos están creciendo en cada partido y cada vez parecen más conjuntados. Por la izquierda, Joao Cancelo mantendría su puesto, siendo una pieza clave tanto en la salida de balón como en la proyección ofensiva.

La hora de Olmo

El centro del campo también experimentará ajustes. Dani Olmo apunta a recuperar la titularidad tras haber sido suplente en el compromiso europeo, lo que provocaría la salida del once de Fermín López, uno de los jugadores más utilizados recientemente.

Pedri se mantendría en la medular, mientras que el tercer puesto genera más dudas. Bernal parte con ligera ventaja para acompañarle, aunque Casadó sigue siendo una alternativa real.

En la parcela ofensiva también habrá novedades significativas. Ferran tiene muchas opciones de ser el referente en ataque, ocupando la posición de delantero centro en lugar de Lewandowski. El internacional español ha recibido elogios públicos de Flick en la previa, lo que refuerza su candidatura para liderar la ofensiva.

En las bandas, Lamine parece intocable en el costado derecho, donde continúa siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. En la izquierda, la principal incógnita está entre Raphinha y Rashford. El brasileño parte con ventaja para repetir en el once, pues el inglés, ha arrastrado problemas físicos en las últimas semanas.