Así piensa vivir Robert Lewandowski tras retirarse del fútbol

Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol europeo. El delantero del Barcelona ha pasado por clubes como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, donde se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga con 312 goles.

Hoy, a los 37 años, sigue compitiendo al máximo nivel gracias a una preparación que va mucho más allá del terreno de juego. Su éxito se basa en rutinas de recuperación, alimentación y claridad mental que prolongan su rendimiento y lo mantienen en forma pese a la edad.

"Creo que el mayor cambio ha sido empezar a escuchar a mi cuerpo en lugar de simplemente exigirme más. Dormir y recuperarme se han convertido en una prioridad. He adaptado mis rutinas (...) Son estas pequeñas decisiones diarias las que marcan la diferencia", aseguró Lewandowski en su entrevista con la revista 'GQ'.

Su disciplina incluye sesiones de movilidad, estiramientos, baños fríos, sauna infrarroja y botas de compresión, combinadas con una dieta muy saludable sin gluten ni lactosa. Pero también se permite pequeños caprichos: "Mi dieta es muy sana la mayor parte del tiempo, pero siempre aprecio momentos sencillos, como un buen café, un ritual de té verde o una comida en la que no cuente calorías después de un partido importante".

La claridad mental es otra pieza clave en su día a día: "Me relajo escuchando música; me ayuda a bajar el ritmo después de días intensos (...) Mantener la mente despejada se basa en la disciplina, un sueño reparador y esos pequeños momentos en los que te desconectas del ajetreo para volver más concentrado".

Su filosofía de vida y de fútbol se resume en su lema "proteger el oficio": respeto por su cuerpo, su mentalidad y la repetición diaria de pequeños hábitos que construyen consistencia y longevidad: "El verdadero trabajo ocurre mucho antes del momento en el campo. La precisión se construye día a día, con repetición, pequeños hábitos y prestar atención a los detalles".

El delantero también aconseja a la nueva generación de futbolistas sobre paciencia y constancia: "Muchos jugadores jóvenes subestiman la paciencia y la constancia. El talento puede llevarte lejos, pero son las rutinas y la disciplina las que te mantienen en la cima (...) Hay que estar preparado para repetir los mismos buenos hábitos todos los días, incluso cuando nadie te ve".

Y mirando más allá de su carrera profesional, Lewandowski ya tiene claro cómo aplicará estos principios al retirarse: "La estructura se mantendrá, eso seguro. Cuidar mi cuerpo, mantenerme activo, mantener esa curiosidad por mejorar. Ya no veo la disciplina como algo exclusivamente ligado al fútbol. Es parte de mí. Incluso después de mi carrera, sé que seguiré entrenando, manteniéndome activo con mi familia y cultivando esta mentalidad de progreso y equilibrio".