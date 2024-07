Philogene: "Mi sueño es el Barça pero la opción más clara es la Premier"

Jaden Philogene no jugará en el Barça... al menos de momento. El extremo es una de las opciones que se planteaba el Barça para reforzar la banda izquierda. El plan del club azulgrana era lograr una cesión con opción de compra de alrededor de 30 millones de euros si llegaba a un número determinado de partidos.

Una posibilidad que parece haberse caído escuchando las palabras del propio futbolista, que ha concedido una entrevista al programa 'Què T'hi Jugues' de la SER. A la pregunta por qué ha escogido la Premier, ha respondido: "No he elegido la Premier League, la Liga sigue siendo mi sueño. Pero la opción más clara que se me presentó es esta y por ello nos focalizamos".

❤️💙 Philogene: "El Barça es el club de mis sueños"



👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 El extremo inglés asegura al @QueThiJugues que sigue queriendo fichar por el Barça pero ahora sus mejores propuestas están en la Premier League



🎙️ Informa @santiovalle https://t.co/hxT23WKtXY — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 5, 2024

Se ofrece

El extremo del Hull City deja claro en la entrevista que el único motivo por el que no vendrá el Barça es que no ha habido una propuesta en firme. Cuestionado sobre qué sintió cuando le llegó el interés del Barça dijo: "No puede ser, ¡es el club de mis sueños!" para luego contestar "ahora mismo" a la pregunta de si sigue queriendo fichar por el Barça.

"Soy fan del Barça desde el inicio de mi carrera. Mis ídolos son Ronaldinho y Neymar y quiero seguir sus pasos", explica. Unas declaraciones en las que queda claro que si el Barça fuera en serio a por él estaría dispuesto a renunciar a la Premier.