Phillip Cocu, exfutbolista del FC Barcelona: "Desde que me diagnosticaron un tumor en la espalda, mi visión de la vida ha cambiado"

Phillip Cocu es un exfutbolista neerlandés que jugó en clubes como el PSV Eindhoven, el FC Barcelona y el AZ Alkmaar, además de ser internacional con la selección de Países Bajos. Tras su etapa como jugador, el centrocampista dio el salto a los banquillos, iniciando su trayectoria como entrenador principalmente en el PSV Eindhoven, club en el que dejó una huella importante.

A pesar de su exitosa carrera, Cocu también vivió momentos de frustración deportiva en los que los grandes títulos se le escaparon por poco, y se sinceró en una entrevista con 'Rondje Rob'.

"Me quedé a las puertas de la gloria. Llegamos a semifinales (Mundial 1998, Eurocopa 2000 y 2004) con la selección holandesa, y también con el FC Barcelona (en 2000 y 2002) y el PSV (2005). Gané muchos trofeos, pero siempre se me escapó. En 1998, perdimos contra Brasil. Fallé en la tanda de penaltis y eso me afectó. Estás tan cerca, pero justo antes de la meta, no lo consigues", declaró.

Su etapa en el FC Barcelona (del 1998 al 2004) es recordada como una de las más importantes de su carrera, tanto por su rendimiento como por su crecimiento personal dentro del club.

Sobre su paso por el conjunto azulgrana, Cocu expresó su satisfacción por la experiencia vivida: "Lo pasé genial en uno de los clubes más grandes del mundo, jugando allí durante seis años (...) Entonces la gente te mira de cierta manera, tanto el club como tus compañeros. Jugué junto a futbolistas como Rivaldo y Luis Enrique durante mucho tiempo".

En el plano personal, el exfutbolista vivió un gran susto en 2014 cuando le diagnosticaron un tumor en la espalda, una situación que él mismo definió como uno de los momentos más difíciles de su vida: "Fue un periodo muy difícil, de mucha ansiedad, ya que suelo guardarme las cosas para mí".

"Tenía algunos síntomas y al final me hice la ecografía. Vieron algo, pero aún no estaba claro qué era. Cuando finalmente quedó claro que algo no estaba bien, que había algo allí que, tenía que ser extirpado o tratado, entonces terminé en Leiden. Me dijeron que tenían que operar porque estaba cerca de la médula espinal", explicó.

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Al final el tumor resultó ser benigno, lo que permitió su recuperación completa sin consecuencias graves. Sin embargo, supuso un punto de inflexión en su manera de afrontar tanto la vida como su carrera profesional: "Desde entonces, mi visión de la vida ha cambiado. De alguna manera, también me ha ayudado como entrenador del PSV. El primer año, no pensaba en otra cosa. Me ayudó a relativizar las cosas. Le ha dado equilibrio a mi vida. Ha significado mucho para mí".