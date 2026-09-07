Petón sobre el caso Julián Álvarez: "En el Barça está el deseo y en el Atlético la realidad"

El caso Julián Álvarez ha dejado una conclusión clara para Petón: el Barça tiene el deseo de fichar al delantero, pero el Atlético tiene el contrato y la capacidad de decidir su futuro. El exfutbolista y analista rojiblanco ha analizado en el programa 'La Posesión' de SPORT el pulso entre ambos clubes y ha defendido la postura de la entidad madrileña, que se mantuvo firme durante todo el mercado ante el interés azulgrana.

Petón considera que el principal error ha sido confundir el deseo del Barça con una posibilidad real de cerrar la operación: "Del lado del Atlético está el contrato y en el del Barça el deseo, y es muy malo confundir deseo con realidad", aseguró.

El paralelismo con Mbappé y el PSG

Para explicar su postura, el analista puso sobre la mesa un ejemplo reciente y de máxima repercusión: el caso de Kylian Mbappé y el PSG. Petón recordó que el conjunto parisino tampoco permitió que el delantero francés abandonara el club simplemente porque el Real Madrid quisiera ficharlo: "Si tú te sientas con el verdadero deseo de llevarte a un futbolista, con el dueño del club, y preparas contando con él una estrategia, puede que lo hagas. Pero si tú lo haces desafiando desde el momento en que le llega un fondo de inversión al Atlético, que ahora tiene, como el City y el PSG, un dueño muy rico, pues es diferente. El PSG no quiso dejar salir a Mbappé y solamente lo dejó ir cuando les convino a los dueños, no cuando quiso el Real Madrid. Es un proceso idéntico".

En su opinión, el Atlético se encuentra ahora en una posición de fuerza similar. El club rojiblanco tiene al futbolista bajo contrato y no está obligado a aceptar una operación simplemente porque el jugador quiera cambiar de equipo o porque el Barça esté dispuesto a hacer un esfuerzo económico.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, en San Mamés / Javier Zorrilla / EFE

"El Atlético ha hecho exactamente el mercado que ha querido"

Petón también quiso reivindicar la capacidad del Atlético para tomar sus propias decisiones en el mercado. El analista puso como ejemplo el caso de Marc Cucurella, una operación que el conjunto rojiblanco tenía encaminada y que terminó frustrándose por la entrada del Real Madrid: "El Atlético de Madrid ha hecho exactamente el mercado que ha querido, menos Cucurella, que lo tenía hecho y lo ha tenido que sustituir por Grimaldo porque entró el Madrid".

El analista rojiblanco terminó recurriendo al humor para explicar su posición sobre todo lo ocurrido con Julián. "A mí me gustaría ser guionista de 'Ted Lasso', pero aún no me han llamado".

La frase resume su visión del caso: una cosa es querer que una operación se produzca y otra muy diferente que existan las condiciones para hacerla realidad. En el caso de Julián, el Atlético decidió mantener su posición y el Barça no consiguió convertir su deseo en un fichaje.