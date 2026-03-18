La petición de Tebas a Laporta tras ganar las elecciones

Joan Laporta seguirá siendo presidente del FC Barcelona. Así lo decidieron los socios y socias que votaron en las elecciones celebradas este domingo, ya que refrendaron el proyecto 'Defensem el Barça' con 32.934 votos, lo que representa un 68,18%; muy por delante de los 14.385 apoyos que recibió Víctor Font (29,78%).

Durante la presentación del informe económico de LaLiga, el presidente de la patronal, Javier Tebas, se refirió a la victoria de Laporta en las elecciones. "Con la diferencia de votos que ha ganado respecto a Víctor Font, esta todo dicho. Los socios le han demostrado que confían en su proyecto. Si examinamos a nivel de gestión, en lo que nos afecta a LaLiga, hubo un Barcelona inicial y ahora hay otro diferente. El Barça ha escogido continuidad. Deportivamente, se les puede pedir poco más", aseguró.

También parafraseó a Font en uno de sus lemas de campaña, en el que aseguraba que los socios y socias del Barça tenían que "escoger entre Xavi y Messi o Echevarría y Tebas", entre bromas. Más alla´de ello, el presidente de LaLiga lanzó una petición al Barça para los próximos cinco años de Joan Laporta al frente del club catalán: "Que siga en la línea de los últimos años en el cumplimiento de ‘fair play’, es lo que le les pido".

Los palcos VIP

Ni en febrero de 2025 ni en septiembre, el FC Barcelona pudo computar la venta de asientos VIP para mejorar el límite de coste de plantilla. Preguntado por esta cuestión, el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, respondió lo siguiente: "Las cuentas anuales son públicas y especifican claramente el importe que se han imputado, que son, si no recuerdo mal, 71 millones de euros. Lo ponen las cuentas anuales y eso es lo que el auditor ha admitido imputarles y, obviamente, lo que le imputa LaLiga".

Habrá regla 1:1

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó entrever que el Barça llegaría a la regla 1:1 este verano, por lo que podría operar con normalidad. Lo dijo cuando se le preguntó si en LaLiga habrá una inversión de 1.000 millones para el próximo curso: "Aparecen elementos como la ampliación de capital del Atlético, que el Barcelona vuelva a la norma 1:1... ahí hay elementos. Pero no van a modificar el dibujo y la estructura de los resultados de los clubes. Todo eso evoluciona con los años. Creemos que la inversión va a estar en la misma línea que hasta ahora. Quizá 50 millones de euros más... creemos que se va a seguir apostando por fomentar la gente que se ha formado en los clubes, que son las mejores del mundo. No esperamos que esa cifra se vea modificada de forma sustancial. Irá creciendo pero con valores lógicos. No esperamos un vuelco al mercado"