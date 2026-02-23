Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC Barcelona

La petición oficial del Barça a la UEFA

El club barcelonista ha transmitido la propuesta de cara a la fecha de la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal y el polaco Robert Lewandowski, celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la última jornada de la fase regular de Liga de Campeones que disputaron FC Barcelona y FC Copenhague hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Alejandro García

Los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal y el polaco Robert Lewandowski, celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la última jornada de la fase regular de Liga de Campeones que disputaron FC Barcelona y FC Copenhague hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Alejandro García / Alejandro Garcia / EFE

Jordi Gil

Jordi Gil

El FC Barcelona celebrará las elecciones a la presidencia el 15 de marzo. Una fecha que coincide en día de partido, ante el Sevilla a las 16.15 h., algo que se considera idóneo para facilitar una mayor participación de los socios.

LaLiga puso el partido con un asterisco ya que el duelo se podría adelantar al sábado si el Barça debe disputar el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League el martes 17 de marzo. Sin embargo, el Barça ya ha pedido de forma oficial a la UEFA que el encuentro se dispute el miércoles 18 de marzo, según informa ESPN Deportes.

Ahora falta conocer la respuesta de la UEFA ante una petición poco habitual ya que condiciona el calendario. La ida, en este caso, debería ser el martes 10 de marzo a domicilio.

El FC Barcelona disputará la vuelta de los octavos de final en casa al haber acabado en el TOP 8 y medirse en la repesca a un conjunto procedente de la fase de play-off. PSG o Newcastle serán probablemente los rivales en esta eliminatoria.

El PSG se impuso a domicilio al Mónaco (2-3) y el Newcastle aún hizo más sangre con el Qarabag al que goleó por 1-6. El viernes se efectúa el sorteo donde se conocerá el rival del Barça en la ronda de octavos. Un hueso duro para seguir con el camino para la final del 30 de mayo en Budapest.

